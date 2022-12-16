КАЛИНИНРАД: Светлана Сивкова стала крестной матерью судна «Маршал Василевский»

Торжественная церемония, в которой по приглашению ООО «Газпром флот» приняла участие генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана», прошла сегодня, 14 декабря, на причале терминала по приему сжиженного природного газа. Светлана Сивкова согласилась принять ответственную и благородную миссию стать крестной матерью уникального для нашей страны судна. Соблюдая морские традиции, Светлана Геннадьевна пожелала «Попутного ветра и семь футов под килем!» и подарила экипажу Казанскую икону Божией матери. А в рубке теперь всегда будет висеть портрет «крестной».

Настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора БФ архимандрит Софроний освятил судно и иконостас, переданный фондом «Афон», и подарил команде икону святителя Николая.

Ранее компания «Газпром флот» передала в Музей Мирового океана модель ПРГУ «Маршал Василевский», которая будет представлена в демонстрационных залах. Также примечательно, что в новом корпусе «Планета Океан» отдельное внимание будет уделено морской инфраструктуре, связанной с добычей и транспортировкой нефти и газа, а также эксплуатацией специализированных судов газового флота.

Светлана Сивкова и генеральный директор ООО «Газпром флот» Юрий Шамалов обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

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