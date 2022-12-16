ХАНТЫ-МАНСИЙСК: «Дух огня» готовится стать главным фестивалем этнического кино в России

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» (проходит в Ханты-Мансийске более 20 лет) проведет ребрендинг и обновит концепцию. Важной частью программы станет кино народов мира – этническое, региональное, кино коренных и малочисленных народов России и других стран. Об этом стало известно в ходе кинодиалогов «Север-Юг», прошедших в эти выходные в Ханты-Мансийске. Фестиваль «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта 2023 года.

Креативным продюсером обновленного фестиваля выступит кинокритик Егор Москвитин: «13 декабря – год с момента ухода из жизни режиссера Сергея Соловьева, основателя и президента “Духа огня”. Его труд сообщил фестивалю ценности, которые сделали его не похожим ни на один другой: это открытость миру, преданность месту, непрекращающийся беспокойный поиск и северное постоянство.

Задача следующих фестивалей – соответствовать этому духу огня. Исследовать важнейший фронтир современного кинематографа: этническое и региональное киноискусство, кино коренных и малочисленных народов мира. И помогать становлению самодостаточной киноиндустрии Югры – образовательными программами и лабораториями».

Президентом фестиваля 2023 года станет Эмир Кустурица. Говоря о нововведениях фестиваля, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова отметила: «Фестиваль тесно связан с Югрой, является брендом региона. И мы рассчитываем, что его воспринимают в качестве одного из брендов России, учитывая его международный статус. О нескольких новых инициативах. В этом году впервые будет введен статус страны-гостя фестиваля. Будет сформирована деловая и коммуникационная программа (лаборатории, мастерские, продюсерские туры, практические сессии – как для мастеров, так и для начинающих авторов), благодаря которой кинофестиваль будет доступен 365 дней в году, а не только в фестивальную неделю. За каждым таким проектом будет закреплен лидер, который, в свою очередь, станет амбассадором события».

В 2023 году страной-гостем фестиваля «Дух огня» станет Индия. В индийскую делегацию войдет звукорежиссер, лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Миллионер из трущоб» Ресул Пукати. Одним из членов жюри станет обладатель «Каннского льва», режиссер Баудхайан Мурхеджи.

В качестве спецпроектов предстоящего «Духа огня» запланированы пять лабораторий. Их будущие кураторы поделились своими идеями на кинодиалогах. Режиссер фильма «Далекие близкие» Иван Соснин, который развивает свой продакшн в Екатеринбурге, предложил организовать мастерскую, чтобы поделиться с югорчанами своей стратегией съемки короткометражных фильмов для брендов и дать участникам возможность придумать сценарии таких картин. Режиссер Владимир Битоков, чьи дебюты были представлены на Венецианском кинофестивале и «Кинотавре», рассказал о недельном тренинге, участники которого выйдут с готовым сценарием короткометражного фильма, зная всю специфику подготовки.

Режиссер Евгений Григорьев – о воркшопе для документалистов на тему особенностей создания неигрового кино и того, как связать свою историю с местом, где снимается фильм. Продюсер Сардаана Саввина и режиссер Степан Бурнашев, обладатели главных призов фестиваля «Зимний» этого года, поделились идеями по поводу своего участия в лаборатории этнокино, которая запланирована на фестивале с участием российских и индийских кинематографистов. Сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт медиа» Никита Тихонов-Рау представил идею лаборатории импакт-контента, которая поможет участникам научиться «упаковывать» свои проекты, помогающие обществу.

Фильмы-победители фестиваля «Дух огня» будут показаны за рубежом.

Фото - Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»

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