В Перми представят «Летучего голландца» Константина Богомолова

В феврале 2022 года Пермский театр оперы и балета представил творческие планы на сезон 2022/2023. Первая в новейшей истории Перми постановка оперы Рихарда Вагнера — ниспровергателя догм, шокировавшего и удивлявшего публику на протяжении всего своего творческого пути, — была доверена режиссеру Константину Богомолову, дирижеру Филиппу Чижевскому и художнице Ларисе Ломакиной. С «Летучим голландцем» звездное трио должно было вернуться в Пермь через два года после премьеры нашумевшей трактовки «Кармен» Жоржа Бизе, ставшей одним из самых громких спектаклей российской оперной сцены последних лет.

Филипп Чижевский, Константин Богомолов, Лариса Ломакина

Осенью 2022 года директор театра Новая Опера Антон Гетьман выступил с идеей нового формата реализации проекта — как совместной постановки двух театров-партнеров. Премьера «Летучего голландца» Константина Богомолова пройдет 1-4 апреля 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета. Московская премьера спектакля откроет сезон 2023/2024 театра Новая Опера осенью 2023 года. В дальнейшем «Летучий голландец» будет показываться попеременно на сценах обоих театров-копродюсеров, в Перми и Москве.

Практика совместных постановок (копродукций) возникла более 30 лет назад и получила общемировое признание как действенный способ культурной интеграции, привлечения внимания аудитории, достижения разнообразия репертуара и создания условий для развития театра. В России практика копродукций получает распространение с начала 2000-х годов и до сих пор реализовывалась исключительно в партнерстве с зарубежными институциями. Совместная постановка Пермского театра оперы и балета и Новой Оперы станет первым прецедентом копродукции между двумя крупными отечественными музыкальными театрами.

Написанный 29-летним композитором всего за семь недель, «Летучий голландец» (1841) стал первой оперой, заставившей говорить о Рихарде Вагнере как о художнике, занятом поиском новых путей развития музыкального театра. 180 лет назад на премьере в Дрездене партитура поразила слушателей мощью и неистовым, мятежным духом романтизма. Именно в «Летучем голландце» впервые получила воплощение главная идея вагнеровской оперной реформы — синтез поэзии, театра и музыки, их ключевая роль в создании новых драматических форм и всеохватной картины мироздания.

Творческий тандем режиссера Константина Богомолова, дирижера Филиппа Чижевского и художницы Ларисы Ломакиной дебютировал в 2018 году постановкой «Триумфа Времени и Бесчувствия» Георга Фридриха Генделя в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Их первым спектаклем на большой оперной сцене стала «Кармен» Жоржа Бизе — постановка Пермского театра оперы и балета получила шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и был удостоена награды за лучшую работу дирижера в опере (2022).



Фото - Антон ЧУНТУМОВ

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