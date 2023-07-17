Выставка «Приключения и сказки в иллюстрациях» московского художника Анны Хопты открылась в Галерее Беляево

В Галерее Беляево, в Выставочном зале Варги Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Приключения и сказки в иллюстрациях» московского художника Анны Хопты.

Художник-иллюстратор Анна Хопта сотрудничает с крупными книжными издательствами и проиллюстрировала уже более 30 книг, каждая из них уникальна по своему иллюстративному содержанию. Работы Анны идеально дополняют текст художественных произведений и словно воплощают в жизнь образы, рождённые воображением читателя.

Среди проиллюстрированных Анной книг — произведения мировой классики, приключенческая литература, сочинения современных авторов, известные сказки и рассказы. Иллюстрации Анны колоритно и эффектно дополняют содержание книг. С помощью грамотной композиции и тщательно подобранной палитры, иллюстрации погружают читателя в атмосферу разных исторических эпох, дают возможность полюбоваться красочными пейзажами, рассмотреть пышные наряды и детали убранства, поближе познакомиться с характерами персонажей. Зачастую Анна работает в смешанной технике, помимо графики и акварели для создания изображений автор активно применяет цифровые технологии.

На выставке «Приключения и сказки в иллюстрациях» можно будет увидеть работы к приключенческим романам: Теофиля Готье «Капитан Фракасс», Артура Конан Дойля «Затерянный мир», Роберта Льюиса Стивенсона «Алмаз раджи», рассказам Аллана Эдгара По из книги «Золотой жук», сказке Александра Дюма «Человек, который не мог плакать».

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