Федерация креативных индустрий формирует ядро экономики

Запуск в Рос­сии про­грам­мы «кре­а­тив­ной инду­стри­а­ли­за­ции» поз­во­лит в бли­жай­шие пять лет добить­ся трех­крат­но­го роста сег­мен­та кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки, счи­та­ют чле­ны прав­ле­ния Феде­ра­ции кре­а­тив­ных инду­стрий. Дея­тель­ность ФКИ бази­ру­ет­ся на кросс-отрас­ле­вом под­хо­де. Это озна­ча­ет, что в при­о­ри­тет­ном поряд­ке долж­ны решать­ся вопро­сы, в рав­ной сте­пе­ни зна­чи­мые для каж­дой из кре­а­тив­ных отрас­лей — для все­го твор­че­ско­го биз­не­са: от осо­бых нало­го­вых и инве­сти­ци­он­ных режи­мов до модер­ни­за­ции систе­мы защи­ты и экс­пор­та интел­лек­ту­аль­ной собственности.

В ФКИ пола­га­ют, что Рос­сия, как и сто лет назад, сто­ит перед исто­ри­че­ским выбо­ром — необ­хо­ди­мо­стью пере­хо­да на прин­ци­пи­аль­но новую эко­но­ми­че­скую поли­ти­ку. ФКИ ста­вит сво­ей целью обес­пе­чить про­дук­тив­ное вза­и­мо­дей­ствие кре­а­тив­ных инду­стрий с госу­дар­ством и обществом.

Созда­ние бла­го­при­ят­ных усло­вий для раз­ви­тия кре­а­тив­ной инфра­струк­ту­ры будет спо­соб­ство­вать реше­нию общих задач наци­о­наль­ной эко­но­ми­ки, счи­та­ет гене­раль­ный дирек­тор ФКИ Игорь Нама­ко­нов: «Важ­но запу­стить про­цесс фор­си­ро­ван­но­го нара­щи­ва­ния кре­а­тив­но­го потен­ци­а­ла в стране. Этот про­цесс, по сути, озна­ча­ет “кре­а­тив­ную индустриализацию”».

Если твор­че­ско­му биз­не­су и орга­нам госу­дар­ствен­ной вла­сти удаст­ся начать сов­мест­ную рабо­ту, то резуль­тат не заста­вит себя ждать, уве­рен член прав­ле­ния ФКИ, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский: «Воз­мож­ность быст­ро­го нара­щи­ва­ния в Рос­сии твор­че­ско­го и кре­а­тив­но­го потен­ци­а­ла не вызы­ва­ет сомне­ния, одна­ко его кон­вер­сия в эко­но­ми­че­ские резуль­та­ты совер­шен­но недо­ста­точ­на — доля кре­а­тив­ных инду­стрий в ВВП стра­ны сей­час состав­ля­ет лишь 2,3%. Пра­виль­ное вос­при­я­тие госу­дар­ством роли и зна­че­ния кре­а­тив­ных инду­стрий поз­во­лит сов­мест­но с их про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми обес­пе­чить систем­ную настрой­ку инсти­ту­ци­о­наль­ных механизмов».

Вза­и­мо­дей­ствие с госу­дар­ством и созда­ние реги­о­наль­ных эко­си­стем — лишь два из семи клю­че­вых направ­ле­ний рабо­ты Феде­ра­ции. «Кре­а­тив­ная инду­стри­а­ли­за­ция» так­же под­ра­зу­ме­ва­ет фокус на про­ве­де­нии регу­ляр­ных поле­вых иссле­до­ва­ний, совер­шен­ство­ва­нии инфра­струк­ту­ры кре­а­тив­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства, инве­сти­ци­ях в кре­а­тив­ные инду­стрии, обра­зо­ва­нии в твор­че­ском биз­не­се и попу­ля­ри­за­ции кре­а­тив­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства. Соот­вет­ству­ю­щие коми­те­ты были выде­ле­ны в соста­ве орга­ни­за­ции, их рабо­ту будут кури­ро­вать чле­ны прав­ле­ния Федерации.

В сво­ей дея­тель­но­сти Феде­ра­ция кре­а­тив­ных инду­стрий наце­ле­на на содей­ствие раз­ви­тию кре­а­тив­ных инду­стрий как важ­но­го сег­мен­та эко­но­ми­ки Рос­сии и драй­ве­ра повы­ше­ния каче­ства жиз­ни. Сре­ди задач, в реше­нии кото­рых будет участ­во­вать Феде­ра­ция, — рас­ши­ре­ние диа­ло­га кре­а­тив­ных инду­стрий с госу­дар­ством, ока­за­ние систем­ной под­держ­ки всем субъ­ек­там рын­ка, опре­де­ля­ю­щим раз­ви­тие кре­а­тив­но­го сег­мен­та, ана­лиз и попу­ля­ри­за­ция луч­ших прак­тик вза­и­мо­дей­ствия с пред­ста­ви­те­ля­ми биз­нес-сре­ды и госу­дар­ствен­ны­ми структурами.

В состав Феде­ра­ции кре­а­тив­ных инду­стрий вхо­дит более 20 орга­ни­за­ций, в чис­ле кото­рых — про­фес­си­о­наль­ные ассо­ци­а­ции, твор­че­ские сою­зы, иссле­до­ва­тель­ские и кон­сал­тин­го­вые цен­тры, ком­па­нии кре­а­тив­но­го бизнеса.

Сре­ди участ­ни­ков Феде­ра­ции — Ассо­ци­а­ция сою­зов писа­те­лей и изда­те­лей Рос­сии, Инсти­тут наци­о­наль­ных про­ек­тов, Ассо­ци­а­ция про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния (АПКиТ), Ассо­ци­а­ция ани­ма­ци­он­но­го кино Рос­сии, Рос­сий­ская ассо­ци­а­ция элек­трон­ных ком­му­ни­ка­ций (РАЭК), Ассо­ци­а­ция ком­му­ни­ка­тив­ных агентств Рос­сии (АКАР), Союз ком­по­зи­то­ров и дру­гие объ­еди­не­ния твор­че­ских про­фес­сий и кре­а­тив­ных направ­ле­ний бизнеса.

Участ­ни­ки Феде­ра­ции убеж­де­ны, что сего­дня кре­а­тив­ные инду­стрии — одни из самых пер­спек­тив­ных и дина­мич­но рас­ту­щих. В Рос­сии они обла­да­ют зна­чи­тель­ным потен­ци­а­лом, но в то же вре­мя нуж­да­ют­ся в сти­му­ли­ру­ю­щих мерах: при бла­го­при­ят­ных усло­ви­ях вклад кре­а­тив­но­го сег­мен­та в наци­о­наль­ную эко­но­ми­ку может быть зна­чи­тель­но выше, чем сегодня.

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