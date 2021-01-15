Карлсон, который живет в Долгопрудном

Многолетняя практика показывает – новогодние сказочные премьеры в Долгопрудненском театре «Город» никогда не бывают однодневками, и всегда после цикла новогодних показов постановки приобретают массу поклонников и успешно переселяются в текущий репертуар.

Этой зимой одной из таких сказочных премьер стал спектакль «Новогодние приключения Карлсона». Автор пьесы – заведующая литературно-драматургической частью театра «Город» Людмила Луковникова, режиссер – Павел Князьков, известный зрителям по десяткам работ – как в качестве актера, так и режиссера-постановщика. Пьеса написана по совершенно оригинальному драматургическому материалу, из всем известного «Карлсона» Астрид Линдгрен в ней лишь главные герои, которых уже знают и любят дети.

Итак, кто же самый красивый, умный, веселый и находчивый? Конечно, Карлсон! А еще, Карлсон — лучший в мире сыщик! В канун Нового года вместе с друзьями – Малышом и Фрекен Бок этот мужчина в самом расцвете сил организует настоящее расследование, чтобы поймать жуликов Филле и Рулле, укравших у Малыша самый драгоценный и долгожданный подарок…Сами того не ожидая, буквально за несколько часов до боя курантов герои отправляются в захватывающее путешествие по сказочному миру, где встретятся… Впрочем, с кем они только не встретятся – к финалу постановки среди их друзей окажутся самые неожиданные волшебные личности. По ходу спектакля в него, как бы невзначай, вовлекаются маленькие зрители, которым герои то сетуют на проблему, то спрашивают помощи или совета.

Есть в пьесе и лирическая любовная линия, разумеется, разработанная для детского восприятия. Благодаря возникающим прямо на глазах зрителей высоким чувствам героев, и дети, и взрослые понимают: семья – это один из основных жизненных приоритетов, и встреча с тем, кто тебя любит и ценит таким, каков ты есть, – одна из величайших радостей.

Одна из «фишек» театра «Город» в том, что талантов здесь ищут и находят прямо на месте. Кто пока не умеет, – того учат. Так, роль Малыша в новом спектакле сыграл Иван Кутилин – участник проекта «Театральный Практикум «Города» – многоресурсной театральной студии при театре, работающей сразу по множеству развивающих направлений. Зачем искать нового артиста на роль мальчика, когда мы сами воспитываем детей в добрых, классических традициях, принятых в нашем театре, – считает директор Долгопрудненского театра «Город» Жаннета Арутюнян. Еще одним – безусловно самым горячо принятым зрителем дебютантов, сыгравшим в «Карлсоне» стала шотландский терьер Гретта, собака главного администратора театра Дарьи Долотовой.

Надо сказать, мы давно и с интересом наблюдаем за творческой жизнью Долгопрудненского театра «Город». Уже много лет безупречная и активная работа этого учреждения культуры на слуху не только в городах Подмосковья, но и во многих регионах России. Долгопрудненский театр «Город» активно стремится к покорению новых и новых театральных пространств. И его молодая, успешная директор Жаннета Арутюнян вместе с органичным, великолепно сыгранным коллективом ежедневно способствуют этому продвижению, не просто выводя на высочайшие уровни профессиональных достижений свой театр, но и знакомя жителей России с самыми яркими театральными явлениями в своем лице!

Игорь БЕРГЕН,

Фото из архива Долгопрудненского театра «Город»

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