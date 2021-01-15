Подмосковным театрам выделят 60 млн рублей в 2021 году!

В 2021 году объем финансирования подмосковных театров в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» составит 60 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в Московской области в 2021 году продолжится модернизация театров и постановка новых спектаклей. Заключены соглашения с Министерством культуры РФ на реализацию проектов «Театр – детям» и «Театры малых городов». Объем финансирования составит 60 млн рублей.

Также в 2021 году в рамках федеральной театральной субсидии будут поставлены 26 премьерных спектаклей, закуплены кресла для театра «Куклы и Люди» городского округа Лобня.

Напомним, что в прошлом году получателями федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Культура малой Родины» стали 2 государственных и 16 муниципальных театров из 13 муниципальных образований. Общий объем финансирования составил 54,4 млн рублей.

Театрами было поставлено 35 премьерных спектаклей, закуплено звуковое, световое, видео, проекционное оборудование, а также кресла в зрительный зал для Театра кукол «Радуга» городского округа Люберцы.

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