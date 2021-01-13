Молодежный театр на Фонтанке встретит свой День рождения презентацией книги и творческим вечером

18 января 2021 года Молодежному театру на Фонтанке (Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 114, Измайловский сад) исполняется 41 год. Приглашаем Вас отметить вместе с нами этот праздник на творческом вечере «Из прошлого в будущее», посвященном дню рождения театра!

В этот день в 17:00 состоится презентация книги «Вертикаль Семена Спивака», написанной известным литературным и театральным критиком, кандидатом филологических наук Натальей Старосельской к 70-летию художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке. Книга охватывает весь период творчества Мастера от первых постановок до недавних премьер.

Беседа с создателями и героями книги пройдет на Четвертой сцене Молодежного театра (Здание Большой сцены, фойе 2 этажа)

В презентации участвуют народный артист России, лауреат премии Правительства России Семен Яковлевич Спивак, директор НП «Балтийские сезоны», редактор книги Елена Сергеевна Алексеева, редактор книги, заслуженный работник культуры России Наталья Георгиевна Бржозовская, артисты Молодежного театра на Фонтанке. В завершении презентации – автограф-сессия с Семеном Спиваком.

По окончании встречи зрителей ждет вечер-импровизацию «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…», благодаря которой, можно будет вспомнить недавнюю историю Молодежного, а именно спектакли, которые уже сошли со сцены, но остались в памяти зрителей и артистов. В новую концертную программу театра войдут сцены, танцевальные и песенные номера из полюбившихся постановок.

Вечер состоится на Большой сцене театра в 19:00.

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