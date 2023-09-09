Картина мира: художники РАХ готовят оформление входной группы корпуса «Планета Океан»

Выпускники Российской академии художеств, художники-монументалисты Антон Мелентьев, Иван Журавлев, Владимир Видяйкин, Батраз Кучиев (Санкт-Петербург) участвуют в пленэре, организованном Музеем-заповедником «Музей Мирового океана» в рамках соглашения о сотрудничестве с РАХ. Мастера познакомились с экспозициями музея, посетили главные природные достопримечательности янтарного края. Одна из главных задач творческой командировки - разработка художественного решения для декорирования входной группы нового корпуса «Планета Океан».

«Планета Океан» - научный музей, насыщенный информацией и интерактивными площадками. Экспозиции будут иметь статус лабораторий, где кипит научная мысль, а посетители смогут узнать о том, как зародилась и развивается жизнь на планете, какие процессы происходят в воздухе, в воде, в космосе. Приглашением к «путешествию по Планете» станет входная зона корпуса, где все внимание будет отдано месту расположения музея – Балтике и всему, что с ней связано: песчаным берегам и отпечаткам древней жизни, янтарю, флоре побережья.

«Мы хотим, чтобы наши посетители увидели, как человечество формировало научную картину мира. Предложим подумать над высказываниями великих философов о мироздании и человеке, взаимоотношении с природой и Вселенной. Конечно, отдельное внимание будет уделено и философии Иммануила Канта. Его главные вопросы - Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? – актуальны во все времена, о них мы также будем вести диалог с посетителями нового корпуса. Мастера из Российской академии художеств работают над воплощением этой концепции в художественных образах», - сказала генеральный директор Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

«Сердечно благодарим Музей Мирового океана за приглашение. Мы получили колоссальный заряд творческой энергии на пленэре. Также мы горды, что можем быть участвовать в создании музея будущего - корпуса «Планета Океан». После посещения его залов у нас родились некоторые идеи. Но до создания эскизов раскрывать всех секретов не будем», - отметил участник творческой группы, художник Антон Мелентьев.

Напомним, соглашение о сотрудничестве Российской академии художеств и Музея Мирового океана было подписано Президентом академии Зурабом Церетели и генеральным директором музея Светланой Сивковой в конце 2022 года. Соглашение предусматривает организацию на базе музея Морской академической дачи, совместные выставки по итогам пленэров, консультации по вопросам создания, хранения, атрибуции и реставрации произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, издания, семинары, мастер-классы, конференции. По итогам прошедшего пленэра часть работ переданы в фонды музея.

Открыть новый корпус музея «Планета океан» для посетителей планируется в 2024 году. Ход строительных работ и реализацию объекта контролирует публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

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