«Каштанка» и «Мальчик в полосатой пижаме» — самые грустные книги в истории литературы

Книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, какие книги вызывали у читателей слезы и кто — главные литературные герои-меланхолики. 95% респондентов отметили, что хотя бы раз плакали при чтении книг. Самым грустным классическим произведением пользователи назвали «Каштанку» (24%) Антона Чехова, а из современных — «Мальчика в полосатой пижаме» (47%) Джона Бойна. Главным литературным меланхоликом стал Мастер (26%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Самый грустный понедельник (Blue Monday) в 2026 году приходится на 19 января. Этот день, третий понедельник января, считается самым депрессивным в году, исходя из формулы американского психолога Клифа Арналла. В ней учитывается ряд факторов, например, погода и время, прошедшее с Рождества. Специально к этой дате книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и выяснили их отношение к печальной литературе.

Абсолютное большинство респондентов (95%) ответили, что плакали при прочтении определенных книг, а 67% — что любят погружаться в грустные истории. Для читателей это, в первую очередь, способ прожить сильные эмоции и освободиться от внутреннего напряжения (40%). Вторая по популярности причина любви к такой литературе — бóльшая правдивость и психологическая глубина (34%), третья — возможность на контрасте ярче ощутить радость жизни и больше ценить то, что имеешь (26%). Однако 33% респондентов не питают интереса к грустным книгам. По мнению большинства из них (52%), жизнь и так полна стресса, хочется, чтобы литература помогала отвлечься и поднимала настроение.

Самой меланхоличной литературой 57% опрошенных назвали русскую классику. По степени трагичности она значительно обгоняет остальные направления: у современной зарубежной литературы 19%, у зарубежной классической — 13%, у русской современной — 11%.

Рейтинг самых грустных классических произведений возглавил рассказ Антона Чехова «Каштанка» (24%). Вторую строчку разделили «Шинель» Николая Гоголя и «Муму» Ивана Тургенева (по 22%). Третье место — у «Анны Карениной» Льва Толстого и «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира (по 21%).

В топе самых грустных современных произведений первое место занял роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (47%). Второе место у «Цветов для Элджернона» (35%) Дэниеля Киза, третье — у «Дневника памяти» (24%) Николаса Спаркса.

Респонденты также назвали главного литературного героя-меланхолика: им стал Мастер (26%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. На второй строчке расположился герой «Преступления и наказания» Федора Достоевского Родион Раскольников (21%), на третьей — Анна Каренина (16%) из одноименного романа Льва Толстого. К героям с меланхоличным взглядом на жизнь большинство респондентов испытывает сочувствие (48%), еще 47% — философский интерес, а 28% — раздражение.