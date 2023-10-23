Участники Международного Каспийского кинофорума выражают поддержку солидарным действиям представителей креативной индустрии стран Каспийского региона (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан), направленным на сохранение и укрепление общего культурного пространства, развитие совместных кинопроектов, обмен лучшими практиками в сфере кинематографии, в том числе кинопроизводства и кинообразования, всемерную поддержку молодых специалистов киноиндустрии.

Для достижения этой цели участники Международного Каспийского кинофорума считают необходимым:

  • Обеспечить проведение Международного Каспийского кинофестиваля, включающего деловую площадку, на постоянной основе (с периодичностью один раз в год) на ведущих кинематографических площадках стран региона.
  • Сформировать постоянно действующую рабочую группу, включающую представителей каждой из стран «каспийской пятерки» для поддержания постоянного диалога и формирования актуальной повестки в период между проведениями кинофорумов.
  • Содействовать разработке и внедрению специализированных образовательных программ и интенсивов для молодых кинематографистов стран Каспия.
  • Создать информационный портал с актуальными данными о киноиндустрии стран Каспия, фестивалях, событиях, а также с публикацией мастер-классов кинематографистов стран Каспия.
  • Поддержать предложения профессионального сообщества стран Каспийского региона, связанные с развитием социальной функции кинематографа и обеспечением медиаподдержки межгосударственных проектов в сфере креативных индустрий.
  • Инициировать проведение регулярных совместных питчингов игровых, анимационных и документальных кинопроектов с целью повышения качества драматургии и художественного уровня фильмов.
  • Содействовать популяризации опыта создания кинокомиссий и системы рибейтов в государствах Каспийского региона, разработке стандарта программ развития регионального кинематографа, созданию условий для развития технологических решений в области кинопроизводства.

Участники Международного Каспийского кинофорума выражают благодарность организаторам Форума в лице Союза кинематографистов России.

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