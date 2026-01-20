Оплата публикаций

Каждый пятый житель российских мегаполисов является фанатом фильмов Дэвида Линча

дэвид линч
Дэвид Линч. Фото: sputnik.by

20 января культовому сюрреалисту Дэвиду Линчу исполнилось бы 80 лет. Онлайн-кинотеатр «КИОН» и агентство по управлению репутацией Sidorin Lab проанализировали, как в российских социальных медиа обсуждают фильмы режиссера и какие зрительские группы проявляют к его творчеству особый интерес. О любви к жанру триллера чаще заявляют женщины, в то время как разбирать фильмы Линча предпочитают в большинстве своем мужчины.

В исследовании использовались два массива сообщений за шесть месяцев — с 1 июля 2025 по 1 января 2026: 390 000 упоминаний о триллерах и 59 000 упоминаний о Дэвиде Линче и его фильмах.

Аналитика показывает, что женщины чаще заявляют о любви к триллерам в соцмедиа: 70,4% авторов сообщений — женские аккаунты, в то время как мужские составляют лишь 29,6%. Ядро аудитории триллеров в соцмедиа — 25–44 года, а пик интереса у зрителей 35–44 лет, особенно среди женщин. При этом жанр достаточно универсален, так как о нем пишут различные возрастные группы — от подростков до пользователей старше 55. Обсуждение триллеров в соцмедиа сконцентрировано в основном в мегаполисах — Москве (19%) и Санкт-Петербурге (11%). Однако малый процент сообщений разбросан по многим регионам России.

Несмотря на то, что работы Дэвида Линча относят преимущественно к триллерам, данные показывают: зрители обсуждают его кино не через жанровые ярлыки, а через оценочные суждения, описание опыта просмотра и попытки интерпретации. В разговорах о Линче доминируют такие контексты, как: оценка качества фильмов, эмоции от просмотра, культовость, эстетика и атмосфера, сюрреализм.

Это подчеркивает, что Линч в массовом восприятии — не столько режиссер триллеров, сколько автор уникального киноязыка, требующего осмысления.

«Фильмы Дэвида Линча в российских соцмедиа выступают как культурный маркер, через который аудитория демонстрирует принадлежность к определенному кругу единомышленников. Для брендов и медиа это важный сигнал, поскольку вокруг таких фигур формируется более вовлеченное сообщество, где ценится не столько сам факт просмотра, сколько способность осмыслять увиденное, а значит, коммуникации здесь требуют более тонкого языка, уважения к аудитории и отказа от упрощения, которое в подобных культурных кластерах считывается мгновенно и, как правило, беспощадно», — отмечает Никита Прохоров, совладелец и исполнительный директор Sidorin Lab.

Абсолютным лидером по количеству упоминаний в соцмедиа остается фильм «Малхолланд Драйв» — 10 398 упоминаний. За ним следуют сериал «Твин Пикс» — 8 401 и картина «Человек-слон» — 6 987. При этом сам Линч как фигура упоминается отдельно даже чаще, чем его работы — 42 319 упоминаний. Пользователи обсуждают его как символ авторского, постмодернистского и культового кино.

Социально-демографический портрет аудитории Линча заметно отличается от аудитории триллеров в целом. 60,3% авторов упоминаний — мужские аккаунты, 39,7% — женские. Ключевое возрастное ядро — 35–44 года. Высокую активность также демонстрируют мужчины 25–34 лет. В отличие от триллера как жанра, где важную роль играет массовость, Линч в соцмедиа воспринимается как культурный маркер «зрительской насмотренности» и авторского вкуса.

Обсуждение фильмов Линча в России еще сильнее, чем в среднем по триллерам, сконцентрировано в культурных столицах: в Москве — 21,57%, в Санкт-Петербурге — 15,46%. В сумме около 37% всех упоминаний приходятся на эти два города. Таким образом, интерес к Линчу носит менее массовый и более «интеллектуально-концентрированный» характер по сравнению с жанровым кино.

