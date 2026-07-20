Кастом, хот-роды и мотоциклы мировых звёзд на ВДНХ

С 30 июля по 2 августа Главная выставка страны превратится в эпицентр автомобильных амбиций — именно тогда на ВДНХ развернётся фестиваль «ПроДвижение». Накануне события в Центре «Космонавтика и авиация» прошла пресс-конференция, где организаторы раскрыли журналистам концепцию, звёздных участников и детали программы, которая охватит практически всю территорию комплекса.

На четыре дня ВДНХ станет живым воплощением инженерной дерзости и дизайнерской фантазии — от арки Главного входа до Нальчикского сквера. В тематических зонах разместятся более трёхсот автомобилей: тут и раритеты отечественного и зарубежного автопрома, и редчайшие суперкары, и старинные микроавтобусы, и уникальные вездеходы, и даже образцы, которые, кажется, сошли с чертежей будущего.

Как подчеркнула первый заместитель гендиректора ВДНХ Елена Жук, в этом году главной темой смотра стала «Мечта». В отличие от прошлых сезонов, организаторы отказались от сухой хронологии технологической эволюции. Вместо этого зрители увидят кастомные, экспериментальные и штучные экземпляры, выпущенные мизерными тиражами. «Полагаю, в такой оптике автомобильные выставки ещё не проводились — по крайней мере с такой вариативностью», — отметила она.

Куратор фестиваля Сергей Знаемский добавил, что на площадке представят и современные модели — «Лада», «Москвич», «Атом», «Аурус», «Волга» и другие официальные бренды рынка. «Это прообраз будущего автосалона, который, надеемся, перерастёт в Московский автосалон с большой буквы», — пояснил эксперт. А руководитель Fine Custom Mechanics Сергей Мальцев анонсировал зону «Кастомпортал»: 20 выдающихся мотоциклов, принадлежащих чемпионам мира и России, а также 12 лучших хот-родов страны, которые впервые соберутся вместе в Москве — завораживающее зрелище и по технике, и по внешнему облику.

Особым акцентом станет ретроспектива к 65-летию покорения космоса: рядом с павильоном Узбекистана разместят фотовыставку и автомобили, на которых ездил Юрий Гагарин. Здесь же отметят 80-летие первого «Москвича», 70-летие легендарной 21-й «Волги» и 60-летие Волжского автозавода — настоящий калейдоскоп эпох в металле и хроме.

Юных посетителей ждёт отдельная интерактивная зона: ребята смогут помериться ловкостью в авторалли, освоить автомобильные мастер-классы и сразиться в настольных баталиях. Фестиваль продуман до мелочей, чтобы увлечь и детей, и взрослых.

В программе — финал Кубка Москвы по историческому ралли, самого престижного соревнования на ретро-автомобилях в стране. На Октябрьской площади 100 лучших экипажей на машинах 1930–1980-х годов устроят зрелищный старт, а награждение победителя пройдёт у фонтана «Дружба народов» на главной сцене. Все четыре дня здесь же будут звучать презентации новинок, а для делового сообщества организуют форумы и переговорные площадки с участием ключевых игроков автомобильного бизнеса.