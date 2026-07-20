Подвиг разведчика Лобанова: история проекта «Одна на всех»

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех», посвящённый героям многонациональной Родины и приуроченный к Году единства народов России, обрёл новую главу. В специальном разделе на официальном сайте музея появился рассказ о беспримерном мужестве уроженца Республики Коми, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Лобанова — человека, чей подвиг стал яркой страницей летописи Великой Отечественной войны.

Родился Виктор Лобанов в 1925 году в крестьянской семье в селе Спаспоруб (ныне Прилузский район Республики Коми). Окончив девять классов, он работал в колхозе, а затем техником в местной конторе связи. В ноябре 1942 года был призван в Красную Армию, а уже в августе 1943-го оказался на передовой. Служба проходила в разведке 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. На его долю выпало освобождение Украины и Белоруссии, а также участие в разгроме фашистской группировки в Восточной Пруссии.

Главный подвиг Лобанова был совершён 27 сентября 1943 года. Под непрекращающимся огнём противника он выполнил приказ командира полка: установил связь с первой группой бойцов, форсировавшей Днепр в районе хутора Змеи на Черниговщине. Разведчик переплыл реку туда и обратно, доставив важное донесение в часть. На захваченном плацдарме он участвовал в отражении трёх вражеских контратак. Затем, вновь переправившись через Днепр, принёс десантникам радиостанцию, а когда командир был ранен, принял командование группой на себя. Плацдарм удалось удержать.

За проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года красноармеец Виктор Иванович Лобанов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны старшина Лобанов вернулся в родные края. В 1956 году заочно окончил Куйбышевский строительный институт, поселился в Сыктывкаре и до 1979 года трудился старшим инженером во Всесоюзном лесопромышленном объединении «Комилеспром». Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР — такую высокую оценку его мирному труду дала республика.

Память о герое бережно хранят на малой родине: в Спаспорубе на доме, где он родился, установлена мемориальная доска, а местному школьному историко-краеведческому музею присвоено его имя. Ещё одна памятная доска украшает здание «Комилеспрома» в Сыктывкаре, напоминая потомкам о человеке, который с честью прошёл войну и до конца остался верен своему долгу.