ДомойМоскваПодвиг разведчика Лобанова: история проекта «Одна на всех»
Москва

Подвиг разведчика Лобанова: история проекта «Одна на всех»

By: editor

Date:

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Похожие публикации

Мир кино

«Восхитительная ведьма» Анны Джейн станет сериалом

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER совместно с «Ол Медиа Компани»...
Москва

Подвиг разведчика Лобанова: история проекта «Одна на всех»

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех», посвящённый...
Регионы России

Художников объединила Волга

В Доме Гектора Баракки состоялась церемония награждения саратовских дипломантов...
Москва

Кудесник дерева

В Государственной Третьяковской галереи представлена выставка «Степан Эрьзя. Мифология...
Интервью

«Два человека — это уже театр»: как Ольга и Виктория создали творческую империю «ДаМы»

Театр «ДаМы» — это масштабный проект с труппой из...

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех», посвящённый героям многонациональной Родины и приуроченный к Году единства народов России, обрёл новую главу. В специальном разделе на официальном сайте музея появился рассказ о беспримерном мужестве уроженца Республики Коми, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Лобанова — человека, чей подвиг стал яркой страницей летописи Великой Отечественной войны.

Родился Виктор Лобанов в 1925 году в крестьянской семье в селе Спаспоруб (ныне Прилузский район Республики Коми). Окончив девять классов, он работал в колхозе, а затем техником в местной конторе связи. В ноябре 1942 года был призван в Красную Армию, а уже в августе 1943-го оказался на передовой. Служба проходила в разведке 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. На его долю выпало освобождение Украины и Белоруссии, а также участие в разгроме фашистской группировки в Восточной Пруссии.

Главный подвиг Лобанова был совершён 27 сентября 1943 года. Под непрекращающимся огнём противника он выполнил приказ командира полка: установил связь с первой группой бойцов, форсировавшей Днепр в районе хутора Змеи на Черниговщине. Разведчик переплыл реку туда и обратно, доставив важное донесение в часть. На захваченном плацдарме он участвовал в отражении трёх вражеских контратак. Затем, вновь переправившись через Днепр, принёс десантникам радиостанцию, а когда командир был ранен, принял командование группой на себя. Плацдарм удалось удержать.

За проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года красноармеец Виктор Иванович Лобанов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны старшина Лобанов вернулся в родные края. В 1956 году заочно окончил Куйбышевский строительный институт, поселился в Сыктывкаре и до 1979 года трудился старшим инженером во Всесоюзном лесопромышленном объединении «Комилеспром». Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР — такую высокую оценку его мирному труду дала республика.

Память о герое бережно хранят на малой родине: в Спаспорубе на доме, где он родился, установлена мемориальная доска, а местному школьному историко-краеведческому музею присвоено его имя. Ещё одна памятная доска украшает здание «Комилеспрома» в Сыктывкаре, напоминая потомкам о человеке, который с честью прошёл войну и до конца остался верен своему долгу.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кудесник дерева