Флаг из тысячи лиц: флешмоб Музея Победы набирает обороты

Ко Дню Государственного флага России, который страна отметит 22 августа, Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цвета российского флага». Инициатива уже обрела поистине всенародный размах: в адрес организаторов поступило более тысячи творческих работ от жителей из самых разных регионов. Главным итогом акции станет грандиозный виртуальный триколор — именно из этих снимков на сайте музея в праздничный день будет собран гигантский флаг, символически объединяющий всю страну.

Особую активность проявили москвичи, петербуржцы и жители Ростовской области. В их числе — Екатерина Коваль из Ростовской области и москвичка Елена Казюлина, чьи работы уже попали в число участников. Фантазии авторов нет предела: российский триколор воплощают в нарядных костюмах, цветочных композициях, тематических поделках, аппликациях, вышивках, рисунках и даже кулинарных изысках. Кто-то с любовью выкладывает бело-сине-красные узоры из конфет и воздушных шаров, кто-то запечатлевает флаг в динамике танца — каждая работа пронизана искренней гордостью за свою страну.

Как подчеркнули в Музее Победы, участие в акции открыто для всех желающих без ограничений по возрасту. Главное условие — яркая, креативная фотография на тему российского флага: это может быть коллаж, бумажная поделка, стилизованный предмет гардероба или любая другая композиция в белом, синем и красном цветах. Организаторы приглашают каждого внести свою лепту в создание живого полотна, которое 22 августа засияет на сайте музея — как напоминание о том, что наш флаг объединяет миллионы сердец по всей России.