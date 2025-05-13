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Казаки в современной Москве

editor
By editor
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the beatles
Фото © пресс-служба ТНТ

На телеканале ТНТ состоялась премьера продолжения сериала «Казачок» – захватывающей экшн-комедии от студии SVERDЛOVSK, в которой сплелись путешествия во времени, русская история, мир технологий и ценностей современных подростков.

Новые серии продолжат события первого сезона: после возвращения в наше время Стёпы в современность переносится и Назар — казак-предатель. Он похищает Марию, новую подругу Стёпы, и уносит её в XVII век. Вооружившись смартфонами и другими гаджетами, Стёпа снова отправляется в прошлое, где оказывается в центре исторических событий, накануне восшествия на престол первого царя из династии Романовых, своего ровесника Михаила Фёдоровича. Кроме спасения Марии, перед Стёпой встает еще одна задача, уже государственного уровня – спасти весь род Романовых. Тем временем казаки попадают в Россию наших дней и пытаются похитить шапку Мономаха.

«Сериал «Казачок» через приключения и юмор говорит о вещах, которые сегодня теряют свою ценность: о дружбе, уважении к старшим, интересе к истории. Мы хотели, чтобы сериал смотрели семьями, чтобы родители могли обсуждать его с детьми, бабушки и дедушки – с внуками. Он о том, почему важно помнить своё прошлое. И тот отклик, который получил первый сезон, показал, что мы попали в точку», – говорит продюесер Сергей Светлаков.

«Зрители увидят хорошее, доброе кино про дружбу, про любовь. Этот сериал оставит после себя след, и я уверена, что люди захотят его пересмотреть!», – комментирует актриса Светлана Листова.

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