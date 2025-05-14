«Наш спецназ» получил назначение в Карачаево-Черкесию

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали съемки специальных серий детектива «Наш спецназ» в Карачаево-Черкесской Республике. Под удар попадут не только бойцы отряда «Трефы», но и следователь Наталья Зубкова и майор Кречетов.

По сюжету специальных серий в центре Петербурга похищен сын известного бизнесмена. Чтобы запутать следствие, преступники вывозят его в Карачаево-Черкесскую Республику, куда и отправляется отряд «Трефы» во главе с командиром Ильей Фоминым.

Никита Василевский, исполнитель роли Михаила Пряникова (позывной «Туча») в сериале «Наш спецназ»:

— И снова горы, но совершенно другие. Густой лес, широкие равнины, которые аккуратно разрезают горные реки и небольшие ущелья, водопады, плато и долины. Заповедные места, где можно встретить семейство диких кабанов или медведей. Потрясающий воздух. Как сказал бы «Туча» — вкусный воздух! Надо немного Лизе в Петербург привезти! Очень рад увидеть Кавказ с нового ракурса!

«Трефы» вместе с республиканскими силовиками проводят операцию по освобождению заложника. В Карачаево-Черкесию приезжает следователь Наталья Зубкова, чтобы закрыть дело. Но на этом работа петербургского СОБРа в Республике не заканчивается. Фомин и Зубкова становятся случайными свидетелями еще одного преступления и решают помочь коллегам в расследовании.

Никита Чеканов, исполнитель роли Сергея Богатова (позывной «Отец») в сериале «Наш спецназ»:

— Я первый раз в Карачаево-Черкесии, увидел совсем немного. Но эти великолепные люди и потрясающая природа не оставили шансов не влюбиться в них.

Всего в Карачаево-Черкесии будет снято два фильма по два эпизода каждый. Работа над выездными спецсериями завершится в конце мая.