КАЗАНЬ: В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открывается фотовыставка Владимира Лагранжа (1939-2022)

В рамках региональной программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится открытие фотовыставки Владимира Лагранжа (1939-2022).

Владимир Лагранж. Бабуля. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. В «Детском мире» / Подарок. 1962 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Вратарь. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Интерес / Забава. 1961 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Какие танцы без баяна? 1983 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Прическа хала. 1963 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Религия. 1970 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Сольфеджио. 1968 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Страда. 1973 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Твист. Париж. 1964 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Владимир Лагранж. Юные балерины. 1962 г. © Предоставлено Галереей Люмьер

Проект организован в рамках просветительской программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art, цель которого – популяризация фотографии в городах и регионах России. С 2021 года были проведены фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье.

Работы В. Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, – расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства «Магнум».

На временной экспозиции в НХГ «Хазинэ» ГМИИ РТ будут представлены более ста работ автора, начиная с 1960-х и заканчивая 1990-ми годами. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры – «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) – так и менее известные работы. Выставка охватит около сорока лет творчества Лагранжа и отразит развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы.

Лагранж с самого детства был увлечен фотографией – снимал своих школьных товарищей и пейзажи курортного Крыма. Неудивительно, что, придя в Фотохронику ТАСС в 1959 году в качестве ученика, он довольно быстро стал штатным фотографом. Его снимки публиковались в газете «Правда», «Литературной газете», немецкой «Die Freie Welt», журнале «Советское фото» и журнале «Советский Союз», где он проработал более 20 лет.

Отказываясь от постановочных, «застылых» кадров, Лагранж создавал портрет эпохи – с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства. «Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… их жизнью, причем предельно правдиво», – писал он.

Честный, искренний взгляд Лагранжа отрицал пропаганду советского образа жизни, но воспевал будни «маленького человека», раскрывал лирику повседневности, пользуясь новым фотографическим языком. Следуя за взглядом фотографа сквозь десятилетия, зритель станет свидетелем перемен советской, а затем и российской жизни. Но, вне зависимости от настроений эпох, Лагранж всегда смотрел на объект съемки с симпатией и сочувствием, даже в трудные годы улавливая поэзию жизни.

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