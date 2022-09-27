ЕКАТЕРИНБУРГ: Фотовыставка «Власть и правда Александра Устинова» в Ельцин Центре

Ельцин Центр совместно с Галереей Люмьер представляет выставку фотографий Александра Устинова. Легенда важнейшей газеты своей эпохи, более 50 лет проработавший в «Правде», он стал олицетворением фоторепортажа того периода.

Александр Устинов. Центральный Выставочный зал «Манеж». Выставка «30 лет МОСХа». Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев высказывает свою точку зрения на современное искусство. Справа на переднем плане – член Политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов 1 декабря 1962 г.

Александр Устинов. Центральный Выставочный зал «Манеж». Выставка «30 лет МОСХа». Слева на право: Анастас Микоян, Никита Хрущев, Михаил Суслов, Евгений Евтушенко (в центре) у работ скульптора Эрнста Неизвестного 1 декабря 1962 г.

Александр Устинов. Первая встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле. На переднем плане – поэт Евгений Евтушенко 17 декабря 1962 г.

Александр Устинов. Первая встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле. Никита Хрущев и писатель Илья Эренбург 17 декабря 1962 г.

Александр Устинов. Вторая встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле. На трибуне – поэт Андрей Вознесенский, в президиуме – Михаил Суслов, Леонид Брежнев, Никита Хрущев (держит кулак) 7–8 марта 1963 г.

Александр Устинов. Визит Никиты Хрущева в США. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев приветствует американцев 19–20 сентября 1959 г.

Александр Устинов. Визит Никиты Хрущева в США. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на съемках мюзикла «Канкан» в павильоне киностудии «XX век Фокс». В первом ряду справа налево: Фрэнк Синатра, Морис Шевалье, Нина Хрущева, Ширли Маклейн, Никита Хрущев, Луи Журдан. 19–20 сентября 1959 г.

Александр Устинов. Визит Никиты Хрущева в США. Встреча Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Сан-Франциско 19–20 сентября 1959 г.

Александр Устинов. Визит Никиты Хрущева в США. По дороге на Питтсбург. Молодые американцы желают Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву счастливого пути 19–20 сентября 1959 год

Александр Устинов. Армянской ССР – 40 лет. Ленинакан. Горожане приветствуют Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева 1961 г.

Александр Устинов. Колхоз «Путь Ленина», Куйбышевская (ныне – Самарская) область. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, Секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и Председатель Совета Министров РСФСР Дмитрий Полянский 11 августа 1958

Александр Устинов. Визит делегации Кубы в СССР. Секретарь Национального руководства Единой партии социалистической революции Кубы Эмилио Арагонес Наварро, Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, Секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, лидер кубинской революции Фидель Кастро 29 апреля 1963 г.

Накопленный материал позволил кураторам выставки обратиться к значимым событиям в истории СССР и показать не только работы, опубликованные при жизни автора, но и воспользоваться его архивом, который сумела сохранить его дочь. Так, основой экспозиции стали фотографии, которые не были приняты в своё время по многим причинам. Новизна кураторского подхода поможет зрителю найти тот угол зрения, который, с учетом имеющегося опыта и вовлеченности в представленный материал, будет близок каждому индивидуально.

Выставка затронет те важные исторические события, которые Устинов сумел запечатлеть в фоторепортажах 30-70-х годов, находясь в непосредственной близости к представителям нескольких поколений власти. Однако несмотря на обилие официальных снимков в архиве: портретов успеха, бурных аплодисментов, вы не найдёте их в составе экспозиции. Вы увидите фотографии, не предназначенные для публикации в тот период, но сделанные официальным фотографом, у которого был доступ к подобным сюжетам.

Экспозиция представит несколько исторических блоков, в том числе «Посещение Н.С. Хрущёвым выставки авангардистов 1 декабря 1962 года», фоторепортаж которой так и не был опубликован в «Правде». Разгромный доклад, вышедший в газете на следующий день, также войдёт в состав экспозиции. Будут показаны кадры со встречи Н.С. Хрущева и интеллигенции в 1962 и 1963 году, дошедшие до нас как мрачные свидетельства противостояний внутри культурной политики страны. Отдельную часть экспозиции займёт поездка Н.С Хрущева в США, впервые совершившего официальный визит в 1959 году. На протяжении двух недель Александр Устинов сопровождал руководителя СССР в качестве фотографа.

Выставка завершит работу 13 ноября 2022 года.

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