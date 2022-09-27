В Музее военной формы проходит военно-исторический форум «Казачество в истории России. Войско Донское» и одноименная выставка

Посетители смогут увидеть подлинные предметы военной формы, вооружения, войсковой символики. Художественную часть выставки составляют произведения искусства – живопись, графика и скульптура, – отражающие военные вехи казачьей истории на протяжении трёх столетий.

Особый интерес представляют мемориальные предметы – мундиры, принадлежащие знаменитому герою Отечественной войны 1812 года, генералу Василию Васильевичу Орлову-Денисову, родоначальнику графского казачьего рода Орловых-Денисовых. Отдельное место занимают экспонаты, рассказывающие о современной истории возрождения донского казачества с конца ХХ века. Большинство представленных экспонатов выставки впервые демонстрируется широкой публике в Москве.

История нашего Отечества неразрывно связана с историей и культурой казачества, роль которого, без преувеличения одна из самых важных, хоть иногда и противоречивых. Казаки — первопроходцы и открыватели новых земель, защитники Отечества, играющие роль «форпоста», несущие пограничную службу, обороняющие и сохраняющие целостность России как государства, они же – казаки смутных времён, непременные участники крестьянских войн и народных восстаний. Начиная с XVIII века казачество принимает участие во всех войнах России. С тех пор образ русского человека в массовом европейском сознании на многие годы прочно ассоциируется с казаком. Не случайно к началу ХХ века казачество стало символизировать Российскую империю.

Выставка была создана в сотрудничестве с Новочеркасским музеем Донского казачества, Центральным музеем Вооружённых Сил Российской Федерации и частными коллекционерами.

Выставка открыта для посещения по 25 ноября 2022 года.

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