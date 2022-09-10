Кино как профессия: первокурсники программы «Реклама» встретились с продюсером «Газпром-Медиа Холдинга» Георгием Рюминым

Креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга» Георгий Рюмин выступил на лекции «МедиаСреда. Открытый микрофон» — первой лекции по введению в профессию для первокурсников программ «Реклама и PR» и «Цифровые медиа» Института отраслевого менеджмента. В рамках встреч студенты знакомятся с представителями крупнейших медиа и креативных индустрий России.

Георгий Рюмин – сценарист, продюсер фильмов «Наша Russia», «Каникулы строгого режима» и других. Он поделился эксклюзивными инсайтами об индустрии, дал советы, которые могут стать началом будущего профессионального роста, и «зарядил слушателей любовью к кино». Встреча вызвала огромный интерес: в зале не хватало мест, и студенты располагались даже на ступенях и в коридорах.

По его словам, многие принципы успеха работают одинаково и в кино, и в любой другой креативной сфере, и в бизнесе, и в обычной жизни: «Приступая к какому-то делу, всегда нужно отвечать себе на вопрос: «Зачем я это делаю?» Это даст вам смысл, мотивацию и радость от работы. Начинайте с миссии. Понимая большую задачу, проще понимать пути ее достижения».

Эта идея лежит в основе работы продюсера, уверен Георгий Рюмин: «Продюсер – человек, который точно понимает цель и достигает ее, используя из всех инструментов только самые необходимые. Если вам требуется дырка в стене, не нужно брать молоток, хотя это и очень полезный инструмент. Задача продюсера – найти то, что сработает «здесь и сейчас».

«Работайте с желаниями. Переходите он «принципиальной позиции» к настоящим целям. Любые переговоры можно довести до успеха, если выяснить, что именно нужно вам и оппоненту. Кино, жизнь, деловые переговоры работают по одним и тем же законам», — поделился Георгий Рюмин.

Одной из самых перспективных ролей в кинематографе Георгий назвал профессию «шоураннера»: «Это «универсальный» продюсер, который придумывает цепляющую идею и привлекает инвесторов. Он чувствует настроения зрителей и знает, что будет популярно. За этой профессией – будущее, и, главное, искусственный интеллект никогда не сможет заменить здесь живого человека».

«Людей объединяют истории». В основе любого культового фильма – сценарий. Больше того: все самые популярные фильмы в мире сняты по книгам – Диккенса, Чехова, Стивенсона, Конан Дойла, Дюма, Стивена Кинга, Яна Флеминга и других. Георгий рассказал о ключевых принципах создания успешного сценария и добавил: «Конкуренция за уникальные и качественные сюжеты, которые могут лечь в основу фильмов, невероятно велика и будет только расти».

Всем студентам Георгий Рюмин посоветовал как можно активнее развивать кругозор: читать книги, изучать искусство, быть любознательными и ненасытными к постижению нового. По его словам, только так можно «напитаться» знаниями и культурой и научиться создавать действительно культовые, качественные и популярные продукты – как в кино, так и в любой другой креативной сфере деятельности.

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