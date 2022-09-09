KidsArtWeekend расскажет детям про современное искусство на ярмарке blazar

Арт-Клуб KidsArtWeekend второй год подряд организует детскую программу на ярмарке молодого современного искусства blazar.

Искусство доступно и интересно всем: и взрослым, и детям. Blazar активно вовлекает в этот мир младшее поколение и организовывает специальную детскую программу совместно с партнером — Арт-клубом KidsArtWeekend. Детская интерактивная программа пройдет на площадке ярмарки 17 и 18 сентября. Каждый сеанс разделен на два параллельных блока: для детей от 7 до 9 лет — «Я – художник!» и для подростков от 10 до 12 лет — «Как стать коллекционером?».

KidsArtWeekend — детский Арт-клуб галериста и продюсера Кристины Альтман. В Арт-Клубе дети от 4 лет изучают искусство. Здесь проходят творческие мастерские, занятия по литературе, кино, театру и музыке, обручающие игры, арт-квесты, организуются походы в походы в музеи и галереи. Все, для того, чтобы пробудить интерес ребёнка к искусству, развить его кругозор, эмоциональный интеллект и эстетический вкус.

Что ждет на ярмарке blazar юных любителей искусства? В рамках детской программы KidsArtWeekend дети от 10 до 12 лет почувствуют себя настоящими коллекционерами и соберут свою подборку работ. Это поможет им легко ориентироваться не только в стилях и направлениях, но и в вопросах инвестирования в искусство.

Программа пройдет в формате Арт-игры, которая познакомит подростков в веселой и интерактивной форме со стилями и направлениями в искусстве, с творчеством знаменитых художников, а также с устройством глобального мира искусства. В ходе теоретической части участники узнают, кто такие арт-диллеры, галеристы, аукционисты и музейные работники. Во второй части программы пройдет веселый и динамичный квест в открытом пространстве ярмарки. Он поможет закрепить полученные знания и понять, как функционирует глобальный мир искусства.

«Мы уверены, что тяга к прекрасному в ребёнке врожденна, и нужно только помочь ему научиться понимать искусство. Команда KidsArtWeekend знает, как не только привить ребёнку любовь к искусству, но и рассказать ему, как на нем можно зарабатывать», — говорит основатель проекта Кристина Альтман.

В рамках сеансов для детей от 7 до 9 лет участников также ждет много интересной информации об искусстве. Кроме интерактивной лекции для них организуют творческую мастерскую. Дети окунутся в мир искусства, создадут своими руками шедевр по мотивам творчества авторов, представленных на Ярмарке. Также юные участники могут пройти небольшой квест вместе с родителями, чтобы погрузиться в атмосферу современного искусства и увидеть вживую работу, на которую ребенок ориентировался в своем творчестве.

Расписание сеансов в Музее Москвы:

17 сентября

12.30-13.30 – «Я художник» и «Как стать коллекционером?»;

14.00-15.00 – «Я художник» и «Как стать коллекционером?»;

15.30-16.30 – «Я художник» и «Как стать коллекционером?».

18 сентября

14.00-15.00 – «Я художник» и «Как стать коллекционером?»;

15.30-16.30 – «Я художник» и «Как стать коллекционером?».

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