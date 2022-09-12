Дзэн живописи: «Путь кисти и туши»

12 сентября в Москве, в лектории книжного магазина «Грифбук» состоялась лекция Елизаветы Малининой «Феномен традиционного искусства Японии: Путь красоты».

Предстоящая лекция «Феномен традиционного искусства Японии: Путь красоты» будет посвящена особенностям и своеобразию традиционного искусства Японии – стране, которая благодаря политике «закрытых дверей» долгие столетия находилась практически в полной изоляции от остального мира. И как результат – формирование уникальной, самобытной культуры, своеобразного видения мира, самого жизненного уклада, аналогов которым мы не найдём в мировом художественном пространстве. «Запертой шкатулкой» назвал в своё время Японию автор нашумевшей книги очерков «Фрегат Паллада» Иван Александрович Гончаров, принимавший участие в кругосветной экспедиции Е.В. Путятина в 1852-1855 годах. Но можем ли мы сказать сегодня, что шкатулка, наконец, открыта? Во многом таковой она остаётся и в наши дни, ибо до сих пор существует область того непостижимого, самобытного, таинственного, что воплощено в национальном сердце Страны Восходящего Солнца…

Почему так, а не иначе создавали японцы своё искусство, сочиняли стихи и повести, возводили пагоды, создавали картины, разбивали свои удивительные сады камней, строили дома, относились друг к другу, словом, смотрели на мир и на себя… Об этом и пойдёт речь на встрече.

Елизавета Евгеньевна Малинина – востоковед, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель кафедры Востоковедения НГУ. Автор многочисленных публикаций по духовной культуре Японии и переводов японской художественной прозы на русский язык. Художник и фотограф, на счету которой числится уже не одна персональная художественная выставка, проведённая в России и за рубежом. Особое место среди научных публикаций занимает монография автора «Искусство, рождённое Безмолвием», выдержавшая уже два издания (2013 г., 2016 г.). Монография посвящена различным граням японского искусства (живописи тушью, искусству садов, чайному ритуалу, поэзии…), вдохновлённого идеями и эстетическими принципами буддизма дзэн. Новая книга автора «Путь кисти и туши» обращена к феномену дзэнской живописи тушью, как Пути самореализации, внутренней трансформации.

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