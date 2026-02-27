Оплата публикаций

«Кино | Театр»: Бахрушинский музей и РОСКИНО запускают международный проект

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. Фото: пресс-служба БТМ

26 февраля генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевым пунктом стал запуск масштабного международного проекта «Кино | Театр», который отразит связь театра и кинематографа и представит зарубежной публике образы выдающихся русских артистов через истории их семей. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Россотрудничества.

«Бахрушинский музей занимает лидирующие позиции среди российских институций культуры в сфере международного сотрудничества. Партнерство с РОСКИНО стало логичным этапом нашей деятельности в этом направлении. Сегодня мы успешно реализуем выставочные и просветительские инициативы в странах СНГ, Европы, Азии и Центральной Америки. Проект «Кино | Театр» представит традицию преемственности поколений в отечественной артистической среде. Уверена, столь уникальный феномен русской культуры вызовет колоссальный интерес у зарубежной публики», — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Концепция проекта «Кино | Театр», разработанная Бахрушинским музеем совместно с РОСКИНО, строится на равноправном диалоге двух искусств. Программа одновременно включит кинопоказы и выставочную часть. На площадках международных фестивалей, организованных РОСКИНО, будут представлены фотовыставки Бахрушинского музея, в основе которых – материалы из его коллекции и других знаменитых собраний, в том числе театров Москвы и Санкт-Петербурга. Проект раскроет тему преемственности в искусстве, расскажет историю легендарных артистических династий, представители которых относятся к разным поколениям актеров, а также покажут, как талант одних и тех же людей мог одинаково ярко проявляться и на сцене, и в кадре.

«РОСКИНО открывает новую страницу в популяризации нашей культуры за рубежом, и я рада, что нашим партнером в этом становится именно Бахрушинский музей. Объединяя наследие театра и кинематографа, мы создаем пространство для гармоничной синергии, которая познакомит иностранную публику с душой и эстетикой русского творчества», — прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.
Первый совместный проект в рамках соглашения состоится весной 2026 года в Таиланде. Аудитории Юго-Восточной Азии будет представлена программа, раскрывающая ключевые грани российского кинематографа и театральной школы.

