От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой

Кластер «КИОН», в состав которого входит одноименный онлайн-кинотеатр, стриминг «КИОН Музыка» и книжный сервис «КИОН Строки», презентует итоги пользовательской активности за прошедшие зимние месяцы. Самым просматриваемым тайтлом стал детективный триллер «Резервация», наиболее востребованным артистом – группа «Король и Шут», хотя максимальный рост прослушиваний показал шансон. Относительно литературных жанров в лидерах фэнтези, а произведением «Тоннель» Яны Вагнер увлеклись большинство аудитории сервиса.

Онлайн-кинотеатр «КИОН»

За период с 1 декабря 2025 по 26 февраля 2026 года самыми просматриваемыми тайтлами среди пользователей онлайн-кинотеатра «КИОН» стали: детективный триллер «Резервация» с Денисом Шведовым и Екатериной Волковой в главных ролях, приключенческое фэнтези «Алиса в Стране Чудес» с Аней Пересильд и комедия «Шальная императрица» с Ириной Пеговой и Зоей Бербер. Замыкают топ-5 — триллер «Матрешка» про агента КГБ с Дмитрием Паламарчуком и мистический триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским.

Также предпочтение отдавали комедии «Семьянин» с Павлом Деревянко, боевику «Волкодав» с Тимуром Орагвелидзе и романтической комедии «Жека Рассел» с Викторией Агалаковой, Эльдаром Калимулиным и Екатериной Климовой.

Среди жанров россияне чаще всего выбирали детективы, криминальные триллеры, комедии, мелодрамы и боевики.

Сервис «КИОН Музыка»

Самыми востребованными жанрами стали поп, хип-хоп и танцевальная музыка. При этом шансон – самое быстрорастущее (+34%) направление по числу проигрываний в плеере по итогам зимы 2026 года. За ним расположились рок (+22%) и электроника (+9%).

За последние три месяца чаще всего звучали песни панк-группы «Король и Шут». На втором месте – легенда шансона Михаил Круг. Бронза досталась культовой группе «Кино», возглавляемой Виктором Цоем. Далее идут ANNA ASTI, коллектив «Руки Вверх!» и XOLIDAYBOY. Седьмая позиция у панков из «Сектора Газа», опередивших рокеров из группировки «Ленинград». Замыкают десятку лидеров RILTIM и представитель шансона Сергей Завьялов.

Самые популярные треки по числу прослушиваний с 1 декабря 2025 года по 26 февраля 2026 года:

«Базовый минимум» – Sabi, MIA BOYKA;

«Жиганская» – Jakone, Kiliana;

«БАНК» – ICEGERGERT, Zivert;

«Ворона» – Кэнни, МС Дымка;

«Худи» – Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO;

«Силуэт» – Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд;

«С неба» – ELMAN, TRIDA;

«Под Новый Год» – Betsy, Ded M;

«Советский Союз» – Керсари;

«Ярмарка судеб» – Alena.

Сервис «КИОН Строки»

По итогам зимы в книжном сервисе «КИОН Строки» пользователи чаще всего выбирали жанровую литературу. Лидером по объему потребления стало фэнтези — около 31% чтения. Далее следуют фантастика (18,1%), детективы (17,6%), современная литература (16,7%) и любовные романы (16,6%). При этом классика также сохраняет высокий интерес аудитории и входит в число наиболее востребованных направлений зимнего сезона.

В топ-10 книг по времени чтения лидером стал роман «Тоннель» Яны Вагнер — его доля составила 18,1%. На втором месте — «Железное пламя» Ребекки Яррос (12,5%), на третьем — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (11,7%). В число лидеров также вошли «Четвертое крыло» Ребекки Яррос (10,5%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (9,3%), что показывает устойчивый интерес пользователей как к актуальным бестселлерам, так и к классическим произведениям.