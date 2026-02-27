БФ «Система» поддержит молодые таланты в сфере театрального искусства

Благотворительный фонд «Система» выступит социальным партнером II фестиваля студенческих спектаклей «Первый план», проводимого в марте 2026 года холдингом ON Медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В рамках фестиваля БФ «Система» поддержит наиболее талантливых участников – студентов театральных вузов.

Конкурсная программа фестиваля 2026 года объединит 9 дипломных спектаклей от театральных вузов из Москвы, Воронежа, Новосибирска, Ярославля и Санкт-Петербурга. По итогам «Первого плана» Фонд поддержит молодые таланты в сфере театрального искусства. Студенты театральных вузов – обладатели индивидуальных наград, определенные компетентным жюри, получат стипендии в размере до 150 тысяч рублей.

«Для холдинга ON Медиа важно не просто проведение фестиваля, а формирование вокруг него устойчивой системы возможностей для молодых профессионалов. Партнерство с Благотворительным фондом «Система» – пример того, как бизнес и социальные инициативы могут объединяться вокруг развития культуры. Поддержка талантов – вклад в будущее индустрии, и мы рассматриваем такую работу как долгосрочную», – рассказала Софья Митрофанова, генеральный директор ON Медиа.

«Поддержка участников фестиваля «Первый план» – часть нашей работы по формированию среды самореализации для молодых профессионалов в сфере культуры и искусства. Для нас важно не только отметить талант, но и предоставить возможности, которые помогают сделать следующий шаг – уверенно войти в профессию, реализовать собственные идеи и выстроить будущую траекторию развития», – отметил Сергей Александров, руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система».

«Дипломный студенческий спектакль – зачастую последняя точка перед началом работы на профессиональной сцене. Для молодых артистов важно получить реальную поддержку в этот момент. Стипендии, которые получают лауреаты – конкретный ресурс, позволяющий сосредоточиться на профессии и двигаться дальше. «Первый план» изначально задумывался как фестиваль, который дает практическую пользу, что и отличает нас от большинства студенческих смотров», – поделился генеральный продюсер фестиваля «Первый план» Игорь Хомский.

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» впервые прошел в марте 2025 года, объединив более 3000 участников и зрителей лучшими спектаклями от театральных вузов из Москвы и Санкт-Петербурга и широкой деловой программой. В прошлом году поддержку Фонда получили студенты Школы-студии МХАТ, Российского института театрального искусства – ГИТИСа, Российского государственного института сценических искусств и Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина.

«Победа стала для меня совершенной неожиданностью. Теперь у меня есть первая профессиональная награда. Участие в фестивале придало мне больше уверенности в том, что я занимаюсь своим делом. На «Первом плане» я познакомилась с другими художниками и режиссером. А выдвижение вузом моей кандидатуры на соискание стипендии от Благотворительного фонда «Система» меня очень замотивировало и помогло воплотить большой дипломный проект, который был представлен на дипломной выставке «Такие разные двадцатые» в музее МХТ имени А. П. Чехова почти все лето. Мне удалось собрать команду единомышленников и поработать над одним из любимых произведений «Большой Мольн» Ален–Фуренье. Могу уверенно сказать, что исполнилась одна моя мечта и я очень благодарна за такую возможность», – поделилась Мария Привезенцева, студентка 5 курса Школы–Студии МХАТ, специальность — «Художник по сценическому костюму», стипендиат Благотворительного фонда «Система».

Поддержка фестиваля станет частью реализуемой Благотворительным фондом «Система» программы «Лифт в будущее», направленной на содействие личностной, творческой и профессиональной самореализации молодежи.