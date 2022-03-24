«Кино-театр» — международный день театра в Музее кино!

К международному дню театра Музей кино подготовил программу о взаимосвязи двух видов искусства «Кино-театр».

27 марта в 16:00 состоится показ фильма «Его величество Актер». В документальном фильме Дениса Бродского зритель встречается с главным героем – Юрием Соломиным в очень важный и ответственный момент в жизни Малого театра, когда заканчивается его реконструкция и историческая сцена готовится к открытию. В фильме каждый из нас имеет возможность побывать в удивительном мире театрального закулисья.

«Крупный план. Портрет личности художника на фоне эпохи» — так называется наше следующее мероприятие – в 17:45 в музее состоится встреча с режиссером Денисом Бродским. Денис Бродский – актер Малого театра, молодой режиссер, автор документально-художественного проекта «Выдающиеся деятели театра на большом экране».

Каждая картина Дениса Бродского – не просто рассказ, а творческий портрет выдающихся мастеров эпохи. С одной стороны, экранным языком режиссер отражает свой авторский взгляд, ведет наблюдение по ту сторону рампы, c другой – это его размышление о времени, о том, как время отражается в его героях и как они сами отражают это время.

На примере создания и реализации проекта «Выдающиеся деятели театра на большом экране» Денис Бродский расскажет о своем пути от идеи к ее дальнейшему воплощению.

В 19:00 посмотрим фильм «Нездешний Виктюк», также вошедший в цикл «Выдающиеся деятели театра на большом экране». Это авторский взгляд на выдающегося режиссера современности Романа Виктюка. В фокусе фильма репетиции спектакля «Федра» по Марине Цветаевой. Ожидание репетиции, сама репетиция и ее результат. Эти репетиции стали идеальной формой для фильма.

Билеты — на сайте и в кассах музея.

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