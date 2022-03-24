МЕКСИКА (Мехико): ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько была представлена на XII Международном кинофестивале FICUNAM

«Когда ты смотришь фильмы Ларисы Шепитько впервые, ты совершаешь болезненное открытие. Чем больше ты восхищаешься её творчеством, тем больше возникает чувство утраты», — так говорила о кинематографе режиссера киновед Барбара Кварт.

Фестиваль FICUNAM фокусирует внимание не только на новинках современного кинематографа, открытии новых имен, но и проводит ретроспективу режиссеров с мировыми именами. Лариса Шепитько, без сомнения, относится к таковым. В этом году фестиваль проходил с 10 по 20 марта.

На международных кинофестивалях ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько происходила уже не раз. Картины были показаны в Лидсе и Лондоне (Великобритания), Лионе (Франция), Нью-Йорке (США).

Показы проходили в Университетском культурном центре и Национальной Синематеке. Ретроспектива включила следующие фильмы: «Зной», «Крылья», альманах «Начало неведомого века» (фильм «Родина электричества» по рассказу А. Платонова, снятого Л. Шепитько и А. Смирновым), «В тринадцатом часу ночи», «Ты и я», «Восхождение», «Прощание», «Поэма моря», а также документальный фильм «Лариса», снятый Элемом Климовым.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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