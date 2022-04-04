В ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков

34 картины и 2 скульптуры расположены в зале первого этажа. Полотна Гвидо Рени, Луки Джордано, Джамбаттиста Питтони. 2 скульптуры тосканских герцогов руки Джованни Баттиста Фоджини, уроженца Флоренции, украсили экспозицию.

6 композиций Бернардо Белотто (1721-1780), племянника и ученика Каналетто, можно также увидеть на экспозиции. Среди представленных работ «Виды Рима» и «Виды Дрездена и Пирны». В Дрездене Бернардо Белотто бывал дважды, первый – в период правления Фридриха Августа II и Станислава Августа Понятовского (придворный художник). Пирна – город, расположенный недалеко от Дрездена, был любим как Каналетто, так и Белотто. Большинство работ – ведут, написанных итальянскими художниками, находятся в собрании Дрезденской картинной галереи. Однако ГМИИ также располагает полотнами.

Алессандро Маньяско (1667-1749) – ещё один представитель итальянской живописи, эпохи маньеризма, родившийся в Генуе. Античные руины, пейзажи, природная стихия бурь и ветров – всё это было главной темой итальянца. «Пейзаж с отшельником» – картину, написанную Маньяско в соавторстве с Антонио Франческо Перуццини (1643 или 1646 -1724), также можно увидеть.

Перуццини родился в Анконе, городе на побережье Адриатического моря. Жил в Болонье, писал картины на заказ для покупателей в Венеции, Модене, Турине, Парме. Кроме этого, Перуццини вел переписку с Виталиано Боромео (1620-1690) – представителем знаменитой миланской аристократической династии, среди которых были как представители высшего офицерства, так и дипломаты, кардиналы, меценаты.

Марина АБРАМОВА

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