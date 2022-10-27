Кинофестиваль «Балабанов: до и после» (к 30-летию кинокомпании «СТВ»)

С 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ пройдет фестиваль «Балабанов: до и после». В программе фестиваля — цикл бесплатных кинопоказов на «Ленфильме» и конференция в Севкабеле (Лекторий’Порт).

В цикл бесплатных показов войдут фильмы Балабанова, а также важнейшие дебюты режиссеров, когда-то начавших свой путь в игровом кино благодаря кинокомпании СТВ: Бакура Бакурадзе, Сергея Дворцевого, Алексея Мизгирева и других. Все кинопоказы бесплатные по предварительной регистрации.

В рамках фестиваля на Севкабеле пройдет двухдневная конференция, вдохновленная творчеством Алексея Балабанова. Центральная тема конференции обозначена как «Искусство — зона травмы». Участники фестиваля: Надежда Васильева, Александр Симонов, Сергей Астахов, Любовь Аркус, Сергей Дворцевой, Алёна Солнцева, Юрий Сапрыкин, Василий Степанов, Юрий Быков, Владимир Мункуев.

Показы фестиваля разделены на две небольшие программы. С одной стороны, это не самые зрительские, но любимые и отмеченные критиками фильмы Алексея Балабанова, бескомпромиссные «Про уродов и людей», «Груз 200», «Кочегар», «Я тоже хочу» и неоконченная «Река». С другой, это яркие, изменившие облик отечественного кинематографа режиссерские дебюты, спродюсированные и снятые кинокомпанией «СТВ», которая в этом году отмечает свое 30-летие. Зрители смогут увидеть единственный фильм Сергея Бодрова-мл. «Сестры», дебюты Гуки Омаровой и Натальи Кудряшовой, жанровые работы Максима Пежемского, Игоря Волошина и Рустама Мосафира, укорененные в документальном опыте картины Сергея Дворцевого и Бакура Бакурадзе. Премьерой фестиваля станет «Нуучча» Владимира Мункуева, снятая по произведениям Вацлава Серошевского. Сюжет «Нууччи» пересекается с черно-белым эпилогом балабановского «Кочегара». Все показы будут представлены участниками съемочных групп и критиками, после некоторых состоятся обсуждения со зрителями.

«Балабанов: до и после» — важное кинособытие года, для которого радикальный и противоречивый режиссер стал одной из ключевых фигур. Фестиваль проходит одновременно с выставкой «Балабанов. Выставка-путешествие», которая открылась недавно в Севкабеле, в рамках ряда юбилейных событий, посвященных истории студии СТВ, которая выпустила почти все фильмы Балабанова. В этом году кинокомпании исполняется 30 лет.

Где? Ленфильм.

Когда? С 30 октября по 6 ноября 2022 года.

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