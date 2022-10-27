Лекция «Западноевропейская живопись в Румянцевском музее»

Рассказом о собрании западноевропейской живописи Румянцевского музея продолжится цикл лекций и встреч «Исчезнувший музей». В октябре 1862 года 200 картин из Эрмитажа были привезены в Москву, а уже в ноябре публика смогла увидеть их в залах Пашкова дома (Именно там располагалась коллекция румянцевского музеума, который лег в основу фондов Российской государственной библиотеки). В 1924 году, после расформирования Румянцевского музея, это собрание положило начало картинной галерее Музея изящных искусств в Москве.





Зал с коллекцией европейской живописи. Фото интерьеров Румянцевского музея. Фотограф — Александр Живаго. 1909. Источник фото: ГМИИ имени А. С. Пушкина

Московский публичный музей, изначально связанный с Московским университетом, формировался как музей образовательный и просветительский. Его устроители пошли по пути создания экспозиции, которая давала публике наглядную картину развития изобразительного искусства. Картины, переданные по распоряжению Александра II из Эрмитажа, позволили представить посетителям музея образцы итальянской, немецкой, фламандской, голландской и французской живописи XV — начала XIX века.

Насколько ценным и важным для Москвы было это собрание, сформированное одним из крупнейших в своё время знатоков старого европейского искусства Густавом Ваагеном? Каким образом шло пополнение коллекции в последующие годы? Что представляли из себя частные коллекции европейской живописи в Москве в XIX — начале XX века? Какие вещи можно считать украшением коллекции Румянцевского музея на момент его расформирования?

Об этом расскажет Виктория Эммануиловна Маркова — доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Где? Российская государственная библиотека, конференц-зал.

Когда? 27 октября 2022 года, начало в 19:00.

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