«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Одесса»

Начались съёмки приключенческого детектива «Одесса» производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ. В центре сюжета – Одесса 20-х прошлого столетия: бандитская, беспощадная, бесшабашная и прекрасная! Двое приятелей, Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов), проверяют новую реальность на прочность и делят всё на двоих: и победы, и поражения, и любовь.

Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей, очень разнятся. Владимир становится артистом, а Василий – милиционером. Их ждёт многое – и хорошее, и плохое: золото Нестора Махно, заря Одесской киностудии, съёмки фильма «Красные дьяволята», громкие ограбления, бандитские разборки и страстные романы.

Действие фильма происходит в Одессе 20-х, снимать которую кинематографисты планируют в нескольких городах: Евпатории, Крыму, Алупке и Ярославле. Зрители увидят становление знаменитой Одесской киностудии, которая позже стала alma mater легендарного отечественного кино.

Для того чтобы сделать фильм зрелищным, а декорации – максимально правдоподобными, съёмочная группа потратила долгих шесть месяцев только на подготовку. Специалисты искали знаковые предметы эпохи: костюмы и предметы интерьера, автомобили, повозки, баркасы, пулемёты, ретро-паровозы и даже броневик.

Особенная гордость съёмочной группы – разнообразное оружие, которое зритель увидит в кадре. Это не только привычные всем по советским фильмам наганы, но и маузеры, и люгеры, и автоматы Томпсона, и пистолеты «Смит и Вессон». И это не просто красивый ход, а историческая правда: в 20-е годы доблестные одесские чекисты перехватили контрабандный груз и всё ЧК вооружилось до зубов.

Несмотря на то что Антон Хабаров прекрасно владеет стрелковым оружием, специально для съёмок в «Одессе» он прошёл переподготовку и обучился приёмам македонской стрельбы – владению пистолетным боем с двух рук. Ведь стрелять его персонажу Владимиру придётся часто и без промаха…

Режиссёр-постановщик Андрей Щербинин:

– Наш проект многоплановый и многоуровневый. Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. «Бумбараш», «Зелёный фургон», «Красные дьяволята» – прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искромётным юмором, в то же время не только развлекавшие зрителя, но и чему-то его учившие.

Антон Хабаров, исполнитель роли Владимира:

– Мой герой – белый офицер контрразведки, который оказался не нужен своей стране. Он умный, хитрый и независимый мужчина. Волк в овечьей шкуре. Про таких людей говорят, что они себе на уме. Играть «острые» характеры всегда интересно.

Кроме того, и Антон, и Егор перед съёмками прошли основы джигитовки и обучение трюкам на лошадях. В особо опасных моментах актёров будут подменять каскадёры, но в целом оба артиста находятся в отличной физической форме и многое будут делать самостоятельно.

Антон Хабаров, исполнитель роли Владимира:

– Работа идёт полным ходом! Мне нравится, как всё складывается, у нас прекрасный актёрский ансамбль, талантливые режиссёр и оператор.

Исполнителей главных ролей нашли буквально в последний момент, когда остальной состав был уже сформирован. Молодые актёры, которые пробовались на роли Владимира и Василия, иногда прямо на пробах понимали, что не справятся с поставленной задачей, и уходили.

Режиссёр-постановщик Андрей Щербинин:

– Кастинг был долгим и мучительным. Наши герои – люди, прошедшие войну, у них своя правда и своя философия. Мы, кажется, пол-России пересмотрели на пробах, однако герои так и не находились. Я как режиссёр был в полном отчаянии. Но, когда в комнату зашёл Егор, я сразу понял – Василия мы нашли. И ровно то же самое было с Антоном.

Съёмки сериала «Одесса» продлятся до середины весны. Сейчас группа работает в Ярославле, а живописные апрельские крымские сцены оставит на сладкое, чтобы добавить картинке сочности и, конечно, романтики. Ведь закадычных друзей ждёт противостояние не только моральное, но и эмоциональное – они окажутся втянутыми в любовный… четырёхугольник, выпутаться из которого по силам не каждому.

Режиссёр-постановщик Андрей Щербинин:

Наша «Одесса» – низкий поклон советским режиссёрам, операторам, постановщикам и каскадёрам. Все, кто был приглашён в съёмочную группу, понимали, что это не просто очередная «галочка» в портфолио, а вызов, который мы бросаем в первую очередь самим себе.

Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.

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