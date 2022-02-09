В Интернете представили трейлер французской мелодрамы «От кутюр»

3 марта 2022 года кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») выпустит в широкий прокат мелодраму «От кутюр». История девушки с окраины Парижа, которая оказывается в сердце мира моды и пытается доказать, что достойна этого места, снята режиссером Сильви Оайон. В главных ролях – Лина Кудри и Натали Бай.

Жад, девушка из неблагополучного района Парижа, промышляет уличными кражами. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у Эстер — главной швеи модного дома Dior. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей, совсем далёкой от фэшн-индустрии, работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Диор еще никогда не подводило чутье — именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Но сможет ли Жад доказать не только окружающим, но и самой себе, что способна кардинально изменить свою жизнь?

Главную роль в фильме исполнила юная звезда Лина Кудри, обладательница приза Венецианского фестиваля за свое участие в картине «Благословленные». Компанию ей составила знаменитая французская актриса Натали Бай, которую зритель знает по картинам «Это всего лишь конец света» и «И все же Лоранс» Ксавье Долана. Режиссером фильма выступила Сильви Оайон.

Картина создана при участии модного дома Dior – ателье бренда работало над платьями для финального дефиле, а модные консультанты участвовали в разработке полной концепции фильма.

В России релиз выходит при поддержке Французского института при Посольстве Франции, независимого диджитал-издания о моде The Blueprint, ежемесячного журнала о женской моде InStyle и сервису по продаже билетов «Киноход».

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