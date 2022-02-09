«Агент-крот» – эксклюзивная премьера в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной премьере международной документальной ленты «Агент-крот». Мировая премьера фильма прошла в рамках американского фестиваля «Сандэнс» в 2020 году в секции «Мировое документальное кино». Фильм-номинант на премию «Оскар» будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра с 12 февраля.

Это документальный проект, выстроенный на, казалось бы, невероятной истории. В центре повествования 83-летний чилийский мужчина по имени Серхио. Он ведет довольно активную жизнь, несмотря на свой возраст: Серхио интересуется технологиями и модными тенденциями. Также герой падок на различные экстравагантные предложения. В рамках одного из них Серхио проходит кастинг частного детектива Ромуло… на роль агента под прикрытием («крота»).

К частному сыщику Ромуло обратилась дочь местного жителя. Женщина сильно встревожена, поскольку столкнулась с несправедливостью. Она считает, что над ее родной матерью жестоко издеваются в доме престарелых, расположенном неподалеку. Серхио, услышав эту жуткую историю, преображается в настоящего шпиона, похожего на Джеймса Бонда. Он с присущим ему энтузиазмом изучает различные гаджеты и технологии. Также Ромуло, убедившись, что Серхио действительно согласен помочь ему в расследовании, проводит короткий курс по методам «пенсионного шпионажа».

Мотивы самого Серхио проясняются сильно позже. Оказавшись непосредственно на «месте преступления», герой знакомится с постояльцами дома престарелых и аккуратно занимается сбором информации о, возможно, пострадавшей женщине. Здесь, по мнению Серхио, действительно творится нечто странное. Но правда, которая откроется ему, сильно удивит и 83-летнего «крота», и Ромуло, который связывается с агентом посредством отчетов, и, конечно, зрителей этой шпионской документальной драмы.

Режиссером документального фильма выступила Мэйти Альберди. Премьера первой полнометражной кинокартины Альберди «Спасатель» состоялась на фестивале документального кино в Амстердаме в 2011 году.

Мировая премьера фильма «Агент-крот» прошла в рамках американского фестиваля «Сандэнс» в 2020 году в секции «Мировое документальное кино». Российская премьера картины состоялась на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе «Свободная мысль. Программа документального кино». На 93-й церемонии вручения премии «Оскар» лента Мэйти Альберди оказалась в числе номинантов в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Узнать, чем обернулась шпионская операция Серхио и Ромуло, можно будет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 12 февраля.

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