KINZA уже в сети!

Музыкант Витя АК и предприниматель Денис Лагутенко выпустили совместный клип.

Успешным может быть каждый и из любой точки этого мира! Достаточно разбудить в себе желание учиться, действовать и расширять свои горизонты.

Именно такой негласный посыл передает новый трек и клип эксперта в области Affiliate-маркетинга, организатора крупнейшей международной конференции в сфере интернет-маркетинга KINZA Дениса Лагутенко и музыканта Вити АК.

Ребята собрались вместе и создали взрывную историю. Видеоновелла рассказывает о том, как человек, находясь в хрущевке в Бутово, исполняет свою мечту — переезжает в большой дом в Лос-Анджелесе, живет полной жизнью и добивается всего, чего пожелает. И для этого вовсе не нужен джин из бутылки. Достаточно пробудить в себе тягу к новым знаниям, которые дают огромный толчок для роста. Один из способов — посещение профессиональных конференций, где в формате нетворкинга, взаимодействия с сильнейшими спикерами и экспертами в разных бизнес-областях каждый может получить самое ценное, что есть в мире — знания.

У Дениса Лагутенко и Вити АК получилась вдохновляющая и мотивирующая история, бит которой словно отбивает каждый шаг человека на пути к новым свершениям.