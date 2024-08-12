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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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KINZA уже в сети!

editor
By editor
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kinza

Музыкант Витя АК и предприниматель Денис Лагутенко выпустили совместный клип.

Успешным может быть каждый и из любой точки этого мира! Достаточно разбудить в себе желание учиться, действовать и расширять свои горизонты.

Именно такой негласный посыл передает новый трек и клип эксперта в области Affiliate-маркетинга, организатора крупнейшей международной конференции в сфере интернет-маркетинга KINZA Дениса Лагутенко и музыканта Вити АК.

Ребята собрались вместе и создали взрывную историю. Видеоновелла рассказывает о том, как человек, находясь в хрущевке в Бутово, исполняет свою мечту — переезжает в большой дом в Лос-Анджелесе, живет полной жизнью и добивается всего, чего пожелает. И для этого вовсе не нужен джин из бутылки. Достаточно пробудить в себе тягу к новым знаниям, которые дают огромный толчок для роста. Один из способов — посещение профессиональных конференций, где в формате нетворкинга, взаимодействия с сильнейшими спикерами и экспертами в разных бизнес-областях каждый может получить самое ценное, что есть в мире — знания.

У Дениса Лагутенко и Вити АК получилась вдохновляющая и мотивирующая история, бит которой словно отбивает каждый шаг человека на пути к новым свершениям.

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