Михаил ЛЫКОВ: «Инженеры впечатлений: как меняются музеи в век технологий»

Современные музеи устанавливают прямой контакт со своими посетителями. Они дают гостям возможность почувствовать себя активными участниками экспозиции, эмоционально и интерактивно вовлекая их в историю и суть экспонатов. О трансформации музеев и роли мультимедийных технологий мы поговорили с Михаилом Лыковым, сооснователем компании «ВИЖУ», которая занимается масштабными мультимедийными проектами.

– Что такое мультимедийные технологии?

– Хороший вопрос, потому что в нашей индустрии есть проблемы с терминологией. Сегодня под «мультимедиа» подразумевается все аудиовизуальное отображающее оборудование. Например, проекторы, светодиодные экраны, голограммы, интерактивные панели. Звук — тоже часть мультимедиа, хотя иногда его выделяют в отдельную категорию. Еще чаще в отдельную категорию выделяют свет, то есть сценическое освещение, подсветки и световые приборы, хотя это тоже важная составляющая.

На практике, мультимедиа — все, что может показывать цифровой контент. Поэтому мы в ВИЖУ относимся к мультимедийным технологиям как к инструментам. Они должны гармонично вплетаться в экспозицию музея, помогая привлекать внимание и интерес посетителей к ее наполнению. Они должны помогать музею рассказывать истории экспонатов и формировать у гостей эмоциональный отклик. В общем, делать «путешествие» по музею более глубоким и запоминающимся.

– Если мультимедийные технологии — лишь инструменты, то чем же занимается компания ВИЖУ?

– На протяжении уже многих лет ВИЖУ работает с музеями, придумывая и реализуя проекты экспозиций и выставок. Наша сильная сторона — разработка самой концепции, поэтому мы предпочитаем присоединяться к проектной группе в самом начале, будь то создание нового музея или реставрация старого.

Оттолкнувшись от концепции, мы проектируем все будущее пространство: маршрут гостей, архитектуру, декорации, звук и свет. Все должно работать в комплексе. Вместе с музеем мы продумываем идеи, которые хотим донести гостям, и стереотипы, которые хотим разбить. Например, миф о том, что отечественная промышленность ничего не производит, или же стереотип, что цирк — всего лишь развлечение для бабушек с внуками.

На основе этого мы готовим детальный сценарий, в котором учитываем, какой опыт получат зрители, какие эмоции они почувствуют. Для достижения этих целей мы используем все доступные инструменты — в том числе мультимедийные технологии.

ВИЖУ — звено между хранилищем музейных экспонатов и современной экспозицией. С одной стороны, мы много работали с музеями и знаем их ценность. С другой стороны, мы понимаем, как эффективнее всего в музейной среде использовать мультимедийные технологии. Это классный инструмент, но всего лишь один из множества элементов единого современного музейного пространства.

– Как вы подбираете технологии?

– Технологическая составляющая напрямую зависит от замысла экспозиции. Перечислять можно до бесконечности: проекции, экраны, фиджитал-элементы, дополненная и виртуальная реальности, и другие современные технологии.

Выбор инструмента зависит от смыслового наполнения. Например, в художественной галерее с помощью голограммы можно впечатляюще продемонстрировать смешивание красок. Миниатюра кабинета средневекового чиновника наглядно покажет, как использовались в интерьере реальные экспонаты. Интерактивные штурвалы, рычаги и другие элементы дадут посетителю возможность почувствовать себя участником исторического морского сражения. Такое взаимодействие с экспозицией помогает лучше понять и запомнить ее идеи.

ВИЖУ помогает добиться гармонии в едином музейном пространстве. Мы знаем, как «подружить» традиционные музейные экспонаты с мультимедиа-элементами и общим оформлением. А зарождается эта гармония в первоначальной концепции.

– Расскажите о разработке концепций на примерах проектов, которыми вы сейчас занимаетесь?

– Из числа проектов на последней стадии реализации могу назвать музей-погружение в Тапиау. Это единственный сохранившийся в нашей стране орденский замок XII века. Он расположен в Гвардейске. Посетителей ждет увлекательное иммерсивное погружение в сюжет, полный мистики и захватывающих событий, охватывающий разные исторические эпохи этого удивительного комплекса в контексте Калининградской области. Также мы разработали мультимедийный сюжетный квест, основанный на реальных событиях. Все это очень нестандартные решения для музейного мира, но мы рады пробовать с клиентами новые форматы.

Из нового — проект Музея цирка при Большом Московском цирке. В данный момент мы заканчиваем проектирование экспозиции. Это будет иммерсивное погружение в цирковую культуру изнутри. Мы показываем этот мир через глаза маленькой девочки, которая мечтает стать артисткой. Вместе с ней мы изучаем историю ее цирковой семьи, проходим ежедневные тренировки, узнаем об успехах и провалах. В частности, в музее будет зал 18+, посвященный несчастным случаям и трагедиям, ведь цирковые артисты постоянно идут на риск. Так мы формируем у посетителей новое представление о цирке, как о сложном выразительном искусстве, в котором мастерство передается из поколения в поколение.

– Такие проекты очевидно требуют проработки всех деталей. Какие специалисты работают в ВИЖУ?

– Мы называем себя «инженерами впечатлений». Конечно, у нас нет специалистов, которые все могут сделать в одиночку. Одни занимаются архитектурой, другие — сценарием, третьи — графикой, четвертые — оборудованием. Главное, что все они знают, как эффективнее всего использовать их инструменты. Например, какие экраны нужны, чтобы проекция выглядела лучше всего, какое освещение необходимо для голограммы. Эти профессионалы работают в команде. Такая команда как единое целое может решить задачи клиента, упаковав их в технологии, архитектуру и форму, создать проект, который несет глубокий смысл и вызывает эмоциональный отклик у посетителей.

Этому не учат в вузах. Мы нанимаем новых сотрудников из смежных дисциплин. Например, из продакшн-студий, архитектурных бюро, ивент-менеджмента, музейной среды. А дальше мы передаем им свой опыт. У нас есть постоянно действующий лекторий, где сотрудники могут получать новые знания и развиваться профессионально. Постоянному развитию способствует корпоративная культура. В результате получаются команды, которые способны создавать уникальные и впечатляющие проекты. Мы ищем тех, кто загорается нашей миссией.

– Какая миссия у ВИЖУ?

– Мы изучаем мир и рассказываем о нем так, чтобы вдохновить каждого, и это меняет мир к лучшему.