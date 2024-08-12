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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Иви показал первые материалы детективной комедийной драмы «Гостья»

editor
By editor
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гостья

В первой сцене из сериала «Гостья» зрители увидят, как простая женщина Зоя (Ирина Пегова) с радушием принимает в своем доме загадочную незнакомку Марину (Дашу Верещагину). В попытках отвлечься от житейских проблем Зоя открывает душу девушке, которую видит впервые в жизни, — делится с ней воспоминаниями из счастливой молодости, когда она отрывалась на дискотеках под хиты Татьяны Булановой. В какой момент беззаботная жизнь Зои пошла под откос? И как Марина повлияет на ее дальнейший ход? Узнаем в детективной комедийной драме «Гостья».

Автором сценария выступила Настя Кузнецова. Продюсируют проект Анастасия Дюкарева, Инна Оркина-Сексте, Даша Соловьева, Ксения Касимова и Павел Лилиенфелд, кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Пегова и Даша Верещагина. В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов и другие.

Иногда стоит подумать, прежде чем впускать в дом незнакомцев. Но 47-летняя Зоя не такая. Несмотря на сложную жизнь, она добродушна и сердобольна. И когда в подъезде своего дома она обнаруживает юную Марину, потерявшую телефон и деньги, то без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в её жизни не случайно…

В это же время следователь Андрей начинает расследование загадочной смерти астронома Никольского и пытается понять: почему он скрывал ото всех факт существования своей дочери.

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