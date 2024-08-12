Иви показал первые материалы детективной комедийной драмы «Гостья»

В первой сцене из сериала «Гостья» зрители увидят, как простая женщина Зоя (Ирина Пегова) с радушием принимает в своем доме загадочную незнакомку Марину (Дашу Верещагину). В попытках отвлечься от житейских проблем Зоя открывает душу девушке, которую видит впервые в жизни, — делится с ней воспоминаниями из счастливой молодости, когда она отрывалась на дискотеках под хиты Татьяны Булановой. В какой момент беззаботная жизнь Зои пошла под откос? И как Марина повлияет на ее дальнейший ход? Узнаем в детективной комедийной драме «Гостья».

Автором сценария выступила Настя Кузнецова. Продюсируют проект Анастасия Дюкарева, Инна Оркина-Сексте, Даша Соловьева, Ксения Касимова и Павел Лилиенфелд, кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Пегова и Даша Верещагина. В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов и другие.

Иногда стоит подумать, прежде чем впускать в дом незнакомцев. Но 47-летняя Зоя не такая. Несмотря на сложную жизнь, она добродушна и сердобольна. И когда в подъезде своего дома она обнаруживает юную Марину, потерявшую телефон и деньги, то без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в её жизни не случайно…

В это же время следователь Андрей начинает расследование загадочной смерти астронома Никольского и пытается понять: почему он скрывал ото всех факт существования своей дочери.