Онлайн-кинотеатр KION продолжает расширять свой каталог корейских и китайских дорам. Представлены новые проекты: детектив «Мышь» с актером Ли Сын-ги, боевик и фаворит премий Китая «Мистер правильный», исторические драмы и многое другое.

С начала 2000-х годов азиатские сериалы постепенно захватили мир, сейчас с восточными киностудиями работают главные игроки кинобизнеса, понимая, насколько востребован такой контент. Жанровое разнообразие (от боевиков и детективов до мелодрам и детской анимации), высокое качество продукта, четкое понимание аудитории — за это ценят кино Южной Кореи, Китая и Японии. Российская киноиндустрия ищет новые рынки, поэтому дорамы, достигшие успеха в стране оригинала — идеальный выбор для отечественной аудитории.





Кадры из сериала «Мышь»

Кадры из сериала «Сто миллионов звезда с неба»

Сразу два популярных корейских сериала сняты в жанре детектива: «Мышь» и «Сто миллионов звезда с неба». В первом полицейские Джонг Ба-рем и его напарник Гу Мон-чи во время охоты за маньяком задумываются, сможет ли общество избавляться от опасных людей, обнаруживая их по генному коду; во втором сестра следователя начинает встречаться с мужчиной и догадывается, что ее возлюбленный может быть как-то связан с недавним убийством студентки. Главные звезды проектов, актеры Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-певец Со Ин-гук — обладатели многомиллионной аудитории в соцсетях и гости телешоу.

Кадры из сериала «Поиск: www»

Корейская индустрия славится мелодрамами для женской аудитории. «Поиск: www» рассказывает истории трех девушках, работающих в соперничающих компаниях. Одна из них Бае Та Ми — глава IT-корпорации, у нее нет времени на свидания, но в один день она знакомится с молодым композитором Паком Мо-гуном и влюбляется в него.

Кадры из сериала «Часть твоего разума»

Романтическую тему продолжает проект «Часть твоего разума». Программист Му-ха Вон много лет спустя не может забыть о своей первой любви, и задумывает создать искусственный интеллект по образу той самой девушки. Ее зовут Ким Джи-су, она специалист по записи классической музыки. Судьба сводит их, но они не помнят имена друг друга.

На восточном рынке с корейскими дорамами успешно конкурируют китайские. У дантиста Ченга Хао в сериале «Мистер правильный» есть необычное хобби: он любит устраивать личную жизнь друзей, хотя сам ни в кого влюблен не был. Паттерн его поведения ломает Луо Юэ: они встречаются во время деловой поездки в Антверпен, и по возвращению в Пекин он продолжает думать о ней.

Китай также известен историческими сериалами. У императора Тай-цзуна родилась дочка Лю Ли, наделенная врожденным талантом к вышиванию. Ее мать, известная в стране как лучшая ткачиха, запрещает ребенку прикасаться к игле и приказывает слугам «оберегать» дитя. Из-за дворцовых козней женщина попадает в тюрьму, девочку отдают на воспитание, и слухи о ее мастерстве шитья быстро разносятся по стране. Выросшая Лю Ли осознает, что ее мать стала жертвой сплетен и борьбы за власть, поэтому решает отомстить виновникам личной трагедии.

Кадры из сериала «Тайный королевский инспектор»

Кадры из сериала «Когда дъявол назовет твоё имя»

Также подписчикам онлайн-кинотеатра KION будут доступны другие проекты из Китая «Мятежная принцесса», «Начало», «Всего лишь тридцать», «Остановись, мисс Хуа», «Идеал любви», «Единственная, кого ты не видел» и Южной Кореи «Когда Дьявол назовет твое имя», «Жена, которую я знал», «Тайный королевский инспектор и Чо-и», «Адвокат вне закона».

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