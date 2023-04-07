13 апреля в прокат выходит антиутопия «Волны» с Викторией Толстогановой в главной роли.

Фильм – драма о попытках пережить случившуюся трагедию от автора зомби-хоррора «Шопинг-тур» и бывшего кинообозревателя «Афиши» Михаила Брашинского была показана на фестивалях «Зимний» и «Окно в Европу», где получил специальный приз президента фестиваля Армена Медведева.

В основе сюжета драмы «Волны» — история людей, попавших — случайно или по собственной воле — в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова и Владислав Абашин.

В закрытом тайном обществе все связаны энергией волны. Здесь все отрезаны от внешнего мира и ищут бессмертия. Здесь все находят новый дом, где вроде бы обретают покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?

Режиссер Михаил Брашинский*:

– Я очень долго писал сценарий, восемь лет, в 2010 году начал, еще до «Шопинг-тура», но у меня не получалось почему-то. Я останавливался, бросал его, но он меня не бросал, не отпускал. Я время от времени к нему возвращался. А он все не получался, не случался. И вот в 2018 году, летом, я вдруг остался совершенно один и вдруг понял, что вот сейчас могу его дописать. Он меня спасал от одиночества, а я его — от небытия.

Актриса Виктория Толстоганова:

– Фильм стал совершенно неожиданным событием для меня. Изначально на роль Веры предполагалась другая актриса, но она выбыла по причине болезни, успев сняться буквально в одной сцене. На подготовку было несколько дней, так что легкой прогулкой это точно не назовешь. Но помогла давняя дружба с Михаилом Брашинским, он настолько подробно представлял себе этот прекрасный и пугающий замкнутый мир, этих людей, их взгляды, страхи, что я поверила и доверилась полностью его режиссерской уверенности. К тому же сложная героиня, противоречивая, сильная и ранимая одновременно – от такой роли было невозможно отказаться.

«Волны» выходят в прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Саратове и других городах. Фильм снят «Студией «Слон» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития современного кинематографа КИНОПРАЙМ.

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* Михаил Брашинский — режиссер, сценарист, продюсер, актер, в прошлом кинокритик. Родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиК (мастерская Ю. М. Барбоя). С 1989 по 1998 год преподавал теорию кино в университетах Нью-Йорка и Нового Орлеана. В 2003 году дебютировал как сценарист и режиссер с картиной «Гололед». Фильм вошел в официальные программы Берлинского, Роттердамского кинофестивалей, был удостоен Гран-при МКФ в Сиэтле и приза кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Работал в телевизионном и документальном кино. В 2012 году вышел его второй фильм — «Шопингтур», показанный на кинофестивалях в Турине, Гетеборге, Ситжесе, Висбадене и других и завоевавший на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу» Главный приз, Приз критики и Приз за лучшую женскую роль. Прокат фильма состоялся в России, Финляндии, Японии, США и Великобритании.

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