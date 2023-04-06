Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов Святая Анна пройдёт в столице

В Москве 14-19 апреля состоится юбилейный 30 Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов Святая Анна. В этом году событие объединит как молодые таланты, так и уже устоявшихся кинодеятелей, которые становились призерами фестиваля, поэтому к конкурсной программе добавятся 4 отдельных показа — ретроспектива фильмов победителей прошлых лет.

Конкурсная программа будет показываться в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, кинотеатрах Пионер, Иллюзион и кинозале МШК.

Основная программа смотра включает в себя 131 фильм из них 55 премьер, а 100 сняты как студенческие или выпускные работы российских киношкол и профессиональных курсов. В игровом конкурсе 81 картина, в документальном – 20, а конкурс анимации составляет 30 работ. Часть конкурсной программы фестиваля составляет секция Этюды, которая впервые будет представлена в 2023-м году. В ней собраны 15 картин продолжительностью до 15 минут.

Председателем жюри в этом году станет режиссер Лариса Садилова («Однажды в Трубчевске», «С любовью, Лиля», «Огород») — выпускница ВГИК последней мастерской С.А. Герасимова, участница Каннского кинофестиваля, лауреат МКФ в Роттердаме и Коттбусе, премии им. Жоржа Садуля фонда культуры Франции.

В состав жюри вошли: оператор Сергей Трофимов («Монастырь», «Нулевой пациент», «Вертинский», «Последний богатырь»), режиссер документального кино Юлия Киселёва («Робот, я люблю тебя?», «Киномагнат», «Чип внутри меня»; лауреатка 15-го и 17-го выпусков Святой Анны), продюсер Николай Янкин («Теснота», «Смычок», «Клетка ищет птицу», «Глубокие реки»), кинокритик Максим Семёнов, актер Илья Глинников («Интерны», «Фитнес»; 2 года назад дебютировавший на 28-й Святой Анне с коротким метром).

В рамках публичной программы и ретроспективы 16 апреля в павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ в 19:00 пройдёт мастер-класс Рустама Мосафира – режиссера сериала «Король и Шут», участника 17-го фестиваля Святая Анна с фильмом «Белый-белый день», который будет показан.

Также публичная программа фестиваля включает в себя воркшоп по раскадровке, где будет показан и разобран фильм «Левша» (реж. Юрий Кузин, 1999), лекцию «Основы правовой грамотности для начинающих авторов в кино», которую проведут продюсеры Валерия Моторуева и Давид Гурцкая, юрист Дарья Парасоцкая.

В этом году разбирать с авторами их фильмы возьмутся свежие представители индустрии: режиссеры Роман Артемьев, Виталий Суслин, Егор Чичканов, кинокритики Евгений Майзель и Антон Фомочкин, продюсеры Анна Шалашина и Валерия Моторуева.

Победители фестиваля этого года будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров Святой Анны: киностудии полного цикла CINELAB, компании по производству звука в кино FLYSOUND киноконцерна МОСФИЛЬМ.

Специальный приз будет вручен победителю в номинации «Лучший оператор» от Московской школы кино — сертификат на курс «Цветокоррекция в DaVinci Resolve» в МШК. Сертификат будет лично вручен представителем школы на церемонии закрытия.

Впервые на торжественной церемонии закрытия победителям будут вручены фирменные статуэтки Святой Анны. Торжественное награждение лауреатов фестиваля состоится 19 апреля в 19:00 в кинотеатре Москино Космос.

Фестиваль Святая Анна проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. На протяжении многих лет несменными организаторами фестиваля являются генеральный директор Елена Цуканова и программный директор Виктор Прокофьев.

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