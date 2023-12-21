«КиноРепортер» выбрал лучшие цитаты из фильмов 2023 года

Журнал «КиноРепортер» составил топ самых полюбившихся читателям цитат из кинокартин и мультфильмов 2023 года. Таким способом журнал показал, что в этом году в индустрии на высоте были не только актеры и режиссеры, но и сценаристы.

Качество киносценариев постоянно растет, отметила генеральный директор журнала Мария Лемешева: «Уходящий год подарил нам множество ярких киноцитат, которые “ушли в народ”, стали крылатыми выражениями. Фразы, получившие, по нашим данным, наибольшую популярность в 2023-м, мы решили представить в качестве особо примечательных итогов года».

Среди лидеров — цитаты из фильма «Вызов» Клима Шипенко, снятого на космической орбите. На ежегодной премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» лента получила Гран-при в номинации «Проект года», а сыгравшая главную роль Юлия Пересильд была признана жюри в номинации «Лучшая актриса». Отмеченныефразы из премьеры: «В космос случайных людей не отправляют»; «Не заставляйте меня ломать человеку жизнь, когда есть шанс этого не делать»; «Там, где есть русская женщина, всегда есть притяжение».

Другой проект, высоко оцененный экспертами журнала и зрителями за меткость слова, — драматический сериал «Балет» Евгения Сангаджиева, также победивший на кинопремии «Событии года» в номинации «Лучший сериал». Он подарил зрителям свою подборку цитат: «В каждом из нас живут свои страхи»; «Разрешите себе жить, не соблюдая инструкций» и об искусстве: «Танец — это способ преодолеть свои границы и стать лучше… возможность ощутить свободу и радость… способ погрузиться в другой мир и забыть о реальности», «Живой театр освобождает сознание от тела и отправляет в путешествие».

Сериал «Актрисы», снятый Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой о природе театрального искусства и закулисных интригах, запомнился яркими характеристиками служительниц Мельпомены: «Все актрисы — дети, которые не хотят взрослеть»; «Актриса — это роль, которую играешь каждый день»; «Актриса должна быть готова на все, даже на то, чтобы стать жертвой своего таланта»; «По-настоящему хорошая актриса — это, в сущности, невидимка»; «Актриса — это искусство создания иллюзии».

В «Плейлисте волонтера» Максима Свешникова о музыке и о том, как важно делать добро, лучшими признаны цитаты: «Когда мы помогаем другим, мы становимся лучше самих себя»; «Никогда не недооценивайте силу своей помощи, она может изменить чью-то жизнь»; «Помощь другим — это не только доброе дело, но и возможность найти самого себя»; «Когда ты помогаешь кому-то, даже по мелочам, ты делаешь мир лучше».

В «Кибердеревне» Сергея Васильева (сценаристы Никита Лундин, Сергей Васильев, Дмитрий Невзоров и др.) речь героев украсили формулировки жизненного кредо: «Когда делаешь людям подарки, твоя душа становится чуточку шире»; «Если мы хотим поразить мир, нужно рискнуть». Конкуренцию этим цитатам в рейтинге составило признание персонажа из фильма «Человек ниоткуда» Рената Давлетьярова (сценаристы Дмитрий Пинчуков, Ирина Зуй и др.): «Кто жизнью не рискует, тот ее и не обретет».

Полюбились массовому зрителю и слова действующих лиц из фильма «Повелитель ветра» Игоря Волошина, над которым работали лучшие российские сценаристы Андрей Золотарев и Олег Маловичко. Фильм о риске, смелости, которые необходимы, чтобы двигаться вперед. Это байопик Федора Конюхова. Главный герой в исполнении Федора Бондарчука решается на кругосветное путешествие на воздушном шаре. «Всё, что нам дано, — от Бога. Больше, чем дано, не совершить. Но не совершить того, что можешь, — это большой грех»; «Ветер — твой враг, но ты его союзником сделай»; «Пока мы его ждем, он всегда будет возвращаться».

Проекты знаменитого «Квартета И» — это кладезь афоризмов. И очередная часть франшизы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» не стала исключением: «Мы думали, что хорошо — это когда правильно, а хорошо — это когда... Когда хорошо. И это правильно»; «Да нормального мы мнения о женщинах, мы плохого мнения об их подругах»; «Если не знаете, что говорить, просто еле слышно шевелите губами — пусть догадываются, пусть переспрашивают»; «Приятно ошибаться в человеке в лучшую сторону»; «Сначала ты мечтаешь, потом вспоминаешь. А где то время, когда ты получаешь от этого удовольствие?»

Сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, вызвавший бурную реакцию у публики, познакомил зрителей со своеобразным пацанским кодексом чести: «Пацаны не извиняются»; «Пацаны ногами не бьют» и, конечно, «Я вас научу улицу любить!» Исполнитель главной роли Иван Янковский признан на премии «Событие года» актером года. Сценарий написан Андреем Золотаревым в соавторстве с Крыжовниковым (он же Андрей Першин).

«КиноРепортер» и его читатели особо отмечают речь персонажей из кинопроектов, которые мотивируют на принятие судьбоносных решений: «Какая разница, сколько у тебя денег, если ты не чувствуешь себя счастливой» («Я хочу! Я буду!», режиссер и сценарист Павел Воронин); «Нужно заставлять себя видеть, что жить — это хорошо. Что есть какие-то вещи, ради которых надо бороться» («Дыхание», режиссер Роман Каримов, сценаристы Андрей Гончаров, Роман Каримов, Сергей Торчилин). «Вся жизнь — это одно большое путешествие. Главное — как ты пройдешь свой маршрут» («Поехавшая», режиссер Антон Маслов, сценаристы Светлана Штеба, Мария Маслова, Фридерике Брин и др.); «Кто кому надобен, тот тому и памятен» («По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов); «Горе затягивает сердце человека льдом. Ты потерял себя в буре гнева»; «Слезы мертвым не помогут, а вот улыбки живым — вполне» («Дух Байкала», режиссер Михаил Расходников, сценаристы Михаил Расходников, Александр Кузьминов, Мосэ Куртанидзе); «Чтобы полететь, нужно поверить в чудо» («Бери да помни», режиссер Байбулат Батуллин, сценаристы Байбулат Батуллин, Тагир Мингазов, Дарья Беседина).

«Любовь открывает любые двери» — цитата из нового фильма «Бременские музыканты», презентованного только кинокритикам, попала в рейтинг авансом. Журнал «КиноРепортер» предложил эту фразу в качестве основного девиза своим читателям и всем поклонникам отечественного кино в наступающем году.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»