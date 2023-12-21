Одноклассники запустили аудиоэкскурсии по редким историческим памятникам

Социальная сеть Одноклассники при поддержке фонда «Внимание» запустили третий сезон проекта «Архитектурный перископ», который посвящен разрушающимся памятникам зодчества. Теперь пользователям будут доступны аудиогиды по истории создания каждого объекта, озвученные Андреем Аксеновым, автором популярного подкаста «Закат империи».

В 2023 году на интерактивной карте проекта появилось семь новых объектов из самых разных уголков страны. В этом сезоне проект Одноклассников расширился и охватил не только центральную часть России и Урал, но и Сибирь, поэтому эксперты фонда «Внимание» отобрали наиболее редкие памятники архитектуры с вековой историей в этой части страны. Ими стали, например, пассаж Фирсова в Бийске, водонапорная башня Лунева в Томске, дача Рассушина в Иркутской области. Также в списке усадьба Сназиных-Тормасовых в Тверской области, Терем крестьянина Поляшова в Костромской области, храм Святой Аллы в Пензенской области и Троицкая церковь в Рязанской области.

В третьем сезоне пользователям стали доступны аудиоэкскурсии об истории создания и культурных особенностях каждого памятника. Так, слушатели узнают, что дача архитектора Рассушина выглядит как древнегреческий храм, с настоящими колоннами и фонтаном в саду, хотя была построена в Сибири 19-го века. Или, что торговый пассаж купца Фирсова за годы своего существования успел побывать и главной торговой точкой Бийска, и госпиталем, и даже университетом.

Кроме рассказов в аудиоформате, «Архитектурный перископ» собрал уникальные фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. По желанию, пользователи могут детальнее узнать о реставрации архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Узнать больше о наследии» на сайте проекта.

«Мы продолжаем поддерживать памятники архитектуры в разных регионах нашей большой страны, поэтому в третий раз добавляем на нашу карту новые объекты культурного наследия. Миссия проекта неизменна – сделать так, чтобы миллионы пользователей ОК могли больше узнать о своем родном крае и в конечном итоге сделать жизнь вокруг лучше. Это работает: некоторые проекты, которые мы помещали на карту, уже проходят реставрацию. Добавление новых объектов и расширение географии проекта позволит привлечь еще больше внимания к исторической ценности памятников архитектуры», — прокомментировал Сергей Томилов, директор по контенту, Одноклассники.

«Архитектурный перископ» — это прекрасная возможность привлечь внимание к проблемам сохранения памятников архитектуры. Для проекта в этом году мы выбрали семь очень ценных, но не самых известных зданий. Среди них не только старинные усадьбы и храмы, но и такие удивительные объекты, как жилая водонапорная башня. Мы продолжаем следить за объектами, ставшими частью «Архитектурного перископа» прошлых лет. Так, например, состояние Рязанской ВДНХ и усадьбы Пущино-на-Оке за несколько лет намного улучшилось. Эти благоприятные изменения мы отразили и на нашей карте», — говорит Роман Ушаков, координатор фонда «Внимание».

Три года назад социальная сеть Одноклассники совместно с фондом «Внимание» решили рассказывать об уникальных объектах в разных городах России, которые нуждаются в реконструкции. В 2021 для «архитектурных подопечных» проекта были созданы видео-таймлапсы с дронов. В 2022 году авторы «Архитектурного перископа» записали семь уникальных треков с использованием звуков зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Сейчас на карте «Архитектурного Перископа» — 21 редкий объект, их число организаторы ежегодно расширяют.