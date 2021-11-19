Клип весом в 7 карат: певица MARGO потеряла на съемках кольцо стоимостью миллион долларов

Это та самая MARGO @mmmargaaret, исполнительница вирусных и заедающих треков Ice Baby и «Глупая». Песни артистки после прослушивания всегда остаются на репите в голове, а клипы набирают миллионы просмотров, ведь MARGO не раз говорила, что ее работа — ее жизнь, а в свое творчество она вкладывает душу.

MARGO не только хитмейкер, но и актриса. Она снялась в третьем сезоне сериала «Содержанки». В июне этого года состоялась премьера и поклонники увидели MARGO на экранах телевизоров.

Певица решила порадовать фанатов новым видео на трек «Сумасшедший тип». Правда, съемки закончились не традиционным «Стоп. Снято!», а словами «Где кольцо?».

По сценарию MARGO в шикарном красном платье должна была нырнуть со своим партнером в бассейн глубиной 3,5 м, но когда вышла из воды, украшения на пальце уже не было. В своем инстаграме певица сообщила: «Я очень надеялась, что кольцо зацепилось и осталось в одном из воланов, но нет….».

Поисками украшения озадачилась вся съемочная группа, однако кольцо ценой в целое состояние так и не нашли.

Вот уж и правда: лучшие друзья девушек — бриллианты. И лучше, конечно, когда они плотно сидят на пальце.

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