У NABOKOVA вышел новый сингл «Где это всё»

«Где это всё» — хулиганский поп-рок об обещаниях, которые нам давали, и которые так и не сбылись. О взрослой жизни, которая разбила наивные мечты вдребезги. О тех и для тех, к кому так и не прилетел волшебник на голубом вертолёте — и приходится вывозить без него.

Музыкальный разнос неоправданных ожиданий — вообще визитная карточка проекта NABOKOVA. Вот и в этот раз под развязный гитарный звук поп-рок певица иронизирует над тем, как мало мы получили за все свои старания. И смешно, и грустно, и саркастически, и обидно.

Сама NABOKOVA так комментирует новый трек: «Моя песня — предъява. Тем, кто учил нас молчать, терпеть, ждать, обещая сказку и 500 эскимо. Хочется, знаете, подойти к этим людям и спросить: «Ну, и где? Где это все?» Что я, собственно, и сделала», – комментирует NABOKOVA свой новый трек.

Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Проект NABOKOVA — ревайвл женского поп-рока в лице Ники Набоковой. Ника не только певица, но еще и автор книг-бестселлеров международного уровня. Огромный писательский опыт заметно влияет на музыкальное творчество этой исполнительницы: небанальные, дерзкие и меткие строки будто вырваны из реальных диалогов. Драйвовая музыка блестяще сочетается с занимательным и умным сторителлингом. Это взрослый поп-рок: для тех, кто скучает по ранним P!NK и Avril Lavigne, и относит себя скорее к поколению MTV, чем TikTok.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.