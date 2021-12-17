Певица Tasiia представила трек «Так бывает»

0
73

«Как часто мы не верим, что возможно встретить «своего» человека. Как часто мы смотрим фильмы, сетуя — «так не бывает». Но что если поверить, что сказка в жизни возможна, если создать ее самому?

Tasiia - Так бывает

Новая песня о романтичных отношениях, построенных на любви, доверии, принятии, без ущемления свободы друг друга и совместном создании мира для двоих, где вам все равно, что могут подумать другие, ведь в своей личной сказке только вам решать, как развернуть сюжет, следуя своему сердцу», — делится Tasiia.

Трек доступен для прослушивания на всех цифровых витринах.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяМузей Победы приглашает на новогодние концерты
Следующая статьяФонд президентских грантов создает сервис для НКО и кинематографистов

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя