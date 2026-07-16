Закон об ИИ в музыке: артисты боятся остаться без денег

В караоке-баре «Сплетни» by Anna Asti собрались артисты, продюсеры и музыкальные издатели на паблик-токе Максима Задворнова. Повод — недавно принятый Госдумой закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации», который вступает в силу в сентябре. Документ разрешает использовать охраняемый контент для обучения нейросетей без согласия авторов и без выплаты вознаграждения. Участники встречи, мягко говоря, встретили новость без энтузиазма.

деГенеративная музыка уже сегодня вытесняет живых артистов из чартов.

По словам продюсера и основателя проекта «Алколекция» Максима Задворнова, закон «всколыхнул музыкальную общественность», и встреча нужна была, чтобы сверить часы и понять, как дальше жить.

Соучредитель лейбла Native Павел Емелин привёл цифры: доля нейромузыки в чартах достигает 10%, а доходы от стриминга размываются. Если раньше миллион рублей распределялся между тысячей единиц контента, то теперь — между сотней тысяч. «Большинство артистов живут именно со стриминга, а тех, кто регулярно гастролирует, можно пересчитать по пальцам», — отметил он. При этом Емелин не призывает запрещать ИИ, но настаивает на маркировке таких треков и создании отдельных чартов. Также он указывает на несправедливость в системе выплат: создатели ИИ-треков получают не только авторское вознаграждение, но и 80% от смежных прав — как исполнители и изготовители фонограмм. По его мнению, разумно оставить за ними только авторские отчисления.

Молодой артист Ashley заметил, что востребованность ИИ-контента — не показатель вкусов публики. «У наших сограждан хороший вкус. Дело не в людях, а в компаниях, которые раскручивают генеративный контент, — если бы они так же «пушили» талантливых артистов, те тоже были бы в чартах». Он также подчеркнул: когда артист использует ИИ для создания оркестровой партии, из индустрии уходят деньги, которые могли бы получить реальные музыканты.

Участники встречи обратили внимание, что популярность ИИ-треков на стримингах во многом связана с владельцами крупных аккаунтов в TikTok, которые обеспечивают вирусные охваты и высокий процент рекомендаций, недоступный обычным артистам. Стриминг когда-то помог победить пиратство, но теперь ИИ наносит сравнимый, а возможно, и больший ущерб, чем MP3-диски с Горбушки или торренты. Страдает не только монетизация на платформах — падают и доходы от синхронизации: рекламодателям проще использовать готовый ИИ-контент, чем платить авторам (это особенно заметно по рекламе во время чемпионата мира по футболу).

Музыкант и продюсер блогеров Андрей Покровский уверен, что новый закон не сулит музыкантам ничего хорошего. Он рассказал, что продюсерам уже поступают заказы на рекламу ИИ-приложений от крупных игроков — с формулировками вроде «таксист сочиняет музыку за рулём» или «домохозяйка делает треки в подарок мужу». «Теперь музыку будут ваять все, у кого есть телефон. Этот закон принимается для того, чтобы обучить наши русские соцсети, а у русской души есть свои чит-коды. И как раз эти чит-коды пытаются взломать. Когда это получится, стриминговым музыкантам придет конец. Останутся только квартирники и талантливые дворовые баянисты», — резюмировал он.

Некоторые слушатели дополнили, что в мире победившего ИИ у московских исполнителей могут быть альтернативные способы заработка — например, регистрация на mos.ru как уличных музыкантов. Правда, платить за контент смогут только прохожие в столице. Но опыт показывает, что авторская музыка в метро востребована, а победители тендеров на места в подземке получают неплохой доход.

В финале встречи собравшимся представили юмористический, но показательный проект — лейбл «Спам-мьюзик». Издательство создаёт ИИ-артистов, подражающих Баскову, Киркорову или Токсису, раскручивает их в TikTok и выводит на монетизацию. Для пущей реалистичности «артисты» даже записывают возмущённые видео о засилье живых музыкантов на стримингах. Пока результат — около 10 миллионов стримов, но с новым законом у лейбла могут открыться ещё более широкие перспективы.

Общая тональность встречи: новый закон лишает авторов контроля над своим творчеством и стимулов вкладываться в качественный продукт. Генеративная музыка уже сегодня меняет ландшафт индустрии, и, по мнению большинства участников, баланс интересов пока не соблюдается. Вопрос в том, успеет ли рынок выработать защитные механизмы до того, как живые артисты останутся лишь на квартирниках и в переходах.