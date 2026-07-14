Певица Алсу оценит национальный колорит в конкурсных клипах

В рамках Года единства народов России конкурс «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ продолжает объединять исполнителей из разных регионов, которые обращаются в своем творчестве к родному языку. Его амбассадором стала певица Алсу. Артистка войдет в состав жюри и примет участие в оценке конкурсных работ.

Музыка на родном языке – это не только способ сохранить связь с культурным наследием своего народа, но и возможность рассказать миллионам зрителей о традициях, истории и ценностях, которые объединяют жителей нашей страны. Именно эту идею единства через современное творчество продолжает конкурс «Страна звучит». В эфире программы «Тема» на телеканале РУ.ТВ Алсу рассказала о значении проекта и его основных этапах, а также дала участникам несколько советов.

«Не так давно в эфире телеканала РУ.ТВ вышел первый клип на национальном языке – это была наша композиция «Ay, bylbylym» с группой Ay Yola. И я очень рада, что теперь есть возможность для наших соотечественников из разных регионов представлять свои работы на разных языках. Мне кажется, в рамках конкурса важно показать именно свой национальный колорит, но сделать это в современной обертке, чтобы привлечь внимание молодежи», – отметила Алсу.

Для создания клипа Алсу порекомендовала использовать все возможности и современные технологии, а также рассказала несколько секретов, которые помогут заинтересовать зрителей.

«Видеоряд очень важен, потому что он может либо испортить впечатление от песни, либо сделать ее еще лучше. Для участия в конкурсе это может быть ролик со смысловой нагрузкой и сюжетной линией, но главное не переиграть, чтобы не отвлекать внимание от композиции. Клип должен быть яркий и запоминающийся, но при этом он может быть трогательным, вызывать чувство ностальгии», – поделилась артистка.