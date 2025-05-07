РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКниги о Великой Отечественной войне бесплатно скачали более 25 000 раз

Книги о Великой Отечественной войне бесплатно скачали более 25 000 раз

editor
By editor
50
заглушка

В период с 21 апреля по 5 мая в рамках акции «Страницы Великой Победы» в сервисе электронных и аудиокниг Литрес было скачано более 25 000 произведений о Великой Отечественной войне. Бесплатный доступ к ним открыт при поддержке издательств «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «СОЮЗ» и «Вече».

В специальную подборку вошли 26 книг в электронном и аудиоформате, среди которых – произведения Бориса Полевого, Михаила Шолохова, Виктора Астафьева, Александра Твардовского, Алеся Адамовича и других известных авторов.

Самой популярной на данный момент стала аудиокнига «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова в озвучке Александра Клюквина. Ее скачали более 2000 раз. На втором месте – «Момент истины (В августе 44-го)» Владимира Богомолова (более 1000 скачиваний) также в аудиоформате (чтец – Александр Аравушкин). На третьей строчке – электронная книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» (более 970 скачиваний). Также в топ-5 вошли «В списках не значился» Бориса Васильева и аудиокнига «Живые и мертвые» Константина Симонова.

Предыдущая статья
Выставка «Победа! Живопись монументалиста» Романа Абдуллина в МВК РАХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru