Книги о Великой Отечественной войне бесплатно скачали более 25 000 раз

В период с 21 апреля по 5 мая в рамках акции «Страницы Великой Победы» в сервисе электронных и аудиокниг Литрес было скачано более 25 000 произведений о Великой Отечественной войне. Бесплатный доступ к ним открыт при поддержке издательств «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «СОЮЗ» и «Вече».

В специальную подборку вошли 26 книг в электронном и аудиоформате, среди которых – произведения Бориса Полевого, Михаила Шолохова, Виктора Астафьева, Александра Твардовского, Алеся Адамовича и других известных авторов.

Самой популярной на данный момент стала аудиокнига «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова в озвучке Александра Клюквина. Ее скачали более 2000 раз. На втором месте – «Момент истины (В августе 44-го)» Владимира Богомолова (более 1000 скачиваний) также в аудиоформате (чтец – Александр Аравушкин). На третьей строчке – электронная книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» (более 970 скачиваний). Также в топ-5 вошли «В списках не значился» Бориса Васильева и аудиокнига «Живые и мертвые» Константина Симонова.