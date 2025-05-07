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Домой366INFO.RU«А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «17 мгновений...

«А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «17 мгновений весны» — лучшие военные фильмы по мнению россиян

editor
By editor
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17 мгновений весны
Сцена из фильма «17 мгновений весны»

Большинство россиян называют День Победы самым важным праздником в стране, однако считают свои знания о Великой Отечественной войне поверхностными, показал опрос холдинга МТС Медиа. Россияне черпают основную информацию о событиях 1941-1945 годов из фильмов и интернета, и отмечают отметили нехватку современных экранизаций, посвящённых этому периоду истории.

В преддверии Дня Победы холдинг МТС Медиа провёл опрос более 500 жителей российских городов с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. 86% опрошенных считают День Победы самым важным праздником в стране, но почти столько же, 85% опрошенных, сообщили, что имеют общее представление об истории войны и хотят узнать больше. 74% предпочитают узнавать о войне из советской киноклассики.

72% респондентов отметили, что за последний год смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, 24% — читали книги о ней, 57% — слушали песни военных лет, 23% — посещали тематические выставки, 11% — концерты, 7% — театральные постановки на тему войны.

В пятерке самых любимых фильмов они назвали «А зори здесь тихие» (76%), «В бой идут одни старики» (74%), «17 мгновений весны» (71%), «Они сражались за Родину» (64%) и «Офицеры» (62%). При этом 40% респондентов отметили нехватку современных экранизаций реальных событий, 39% заинтересованы в фильмах о жизни простых людей в тылу, а 31% хотят узнать больше о биографиях героев войны.

Чтобы помочь аудитории лучше узнать историю страны, холдинг МТС Медиа запустил мультимедийный портал Хроникивремени.рф, объединивший фильмы о войне — как современные, так и ставшие классикой, подборки театральных постановок, музыкальные плейлисты, книги, лекции, интерактивные карты и архивные фотографии на тему 80-летия Великой Победы. Проект помогает формировать целостное представление о подвиге народа и сохраняет память о событиях военных лет для будущих поколений благодаря современным форматам контента.

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