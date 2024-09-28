«Княгиня Ольга»: музыкальная мистерия о любви, вере и пути от огня к свету

На сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» состоится премьера уникальной музыкальной постановки «Княгиня Ольга», обещающей стать одним из самых ярких событий театрального сезона. Музыкальная мистерия, именно так определяют жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, музыки, танца и динамических декораций и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство.

«Княгиня Ольга» — это уже вторая реализованная на большой сцене постановка в рамках уникального театрального проекта «Золотые легенды России», отправной точкой стал музыкальный спектакль «Сказание о Петре и Февронии». Создателем проекта и автором пьес «Сказание о Петре и Февронии» и «Княгиня Ольга» является поэт и драматург Елена Лемехова. С ней мы и поговорили о задачах и целях проекта «Золотые легенды России», а также о том, почему стоит зрителю стоит увидеть и услышать мистерию «Княгиня Ольга».

— Елена, расскажите о проекте «Золотые легенды России». Каковы его задачи и какая идея объединяет эту серию музыкальных спектаклей?

— Наши постановки призваны не только развлекать, но и просвещать. Они должны заронить интерес к невероятной тысячелетней истории нашей страны, познакомить с самыми интересными и яркими фактами в современном формате музыкально-драматического действа на тему истории России. Герои пьес – реальные исторические личности или легендарные персонажами национального эпоса разных народов. Пётр и Феврония, Великая княгиня Ольга, атаман Ермак… Свои легенды и герои есть практически в каждом городе: Афанасий Никитин – в Твери, Белоризцы – защитники и покровители города – в Вологде, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский – в Туле, Иван Болотников – в Калуге, Нарты – на Северном Кавказе, Идэгей – в Татарстане. История сама отвечает на многие вопросы, сама дает верное направление действию и мысли, сама указывает на удивительные события и параллели с современностью. Сама история России может влиять на аудиторию с невероятной силой и мощью, а наш Проект скорее является социальным и просветительским мероприятием, позволяя пропагандировать правовые, религиозные и общечеловеческие нормы и правила. Первый пилотный музыкально-драматический спектакль Проекта — «Сказание о Петре и Февронии» — был одобрен лично Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. А позже «Золотые легенды России» получили поддержку Наблюдательного Совета Агентства Стратегических инициатив.

Задача Проекта – дать первый и самый главный импульс, создать волну, которая должна охватить максимальное количество людей, а отправной точкой для этого стала стать обширная, многогранная и уникальная история России. Чтобы сохранить себя, свой национальный культурный код, нужно действовать. После старта мы планируем запуск спектаклей Проекта в разных регионах – в Москве один, в Казани другой, в Грозном – третий и так далее, то есть обязательный последующий прокат этих постановок, и участие в национальных спектаклях людей разных культур России.

— Главной героиней второй постановки проекта «Золотые легенды России» стала одна из величайших женщин Руси Княгиня Ольга. В чем актуальность ее истории для нашего времени?

— История Руси – она вообще всегда актуальна, на любой случай можно найти достойный пример. Музыкальная мистерия «Княгиня Ольга» — это музыкально-драматическое действо о любви и выборе, о движении к свету. И еще об объединении славян, что особенно символично в наше время.

Что касается противоречивой и яркой личности Ольги – она всегда вызывала неподдельный интерес. Сегодня Княгиня Ольга — это не просто историческая фигура, это символ силы, мудрости и веры. Но путь от жестокой язычницы до православной святой, от речной перевозчицы до устроительницы русского государства был сложен и драматичен. Она точно знала и чувствовала, что именно православие должно объединить славян, сделать Русь единой, сильной. Летописи утверждают, что Ольга родилась недалеко от Пскова, в селе Выбуто, и была не только славянской, но и варяжской крови. Символично, что Мария Биорк, которая играет у нас в постановке роль княгини Ольги, тоже имеет варяжские корни.

— Кстати, расскажите о создателях проекта и творческой труппе «Княгини Ольги»

— Открою вам секрет – Ольги у нас будет две. Два образа княгини, две ее ипостаси на жизненном пути воплотили Мария Биорк — лауреат премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» — и великолепная Наталья Корецкая, известная московской публике по мюзиклам «Mamma Mia!», «Алые паруса», «Всюду жизнь» и других. Зрителям предстоит насладиться потрясающей хореографией в постановке балетмейстера Ульяны Бачерниковой, известной своими работами в Театре им. Вахтангова и Театре на Малой Бронной, послушать, а может и спеть вместе с актёрами прекрасные песни и арии, музыку к которым написал знаменитый композитор, лидер группы «Урфин Джюс», лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Александр Пантыкин. Его творчество давно превратилась в настольную книгу для молодых музыкантов и стало настоящим культурным фундаментом для нескольких поколений российских артистов. Постановку этого интересного и сложного проекта осуществила режиссёр Ульяна Чеботарь, известная московским театралам как музыкальный руководитель мюзиклов Егора Дружинина.

— Кстати, как удалось пригласить в проект знаменитого композитора Александра Пантыкина? Чья это была идея и как сложилась работа?

— Идея, что называется, витала в воздухе! (смеется) Александр, оказывается, тоже думал об этой истории несколько лет назад, его когда-то сильно задела тема княгини Ольги: любовь, огонь, месть и дорога к свету. Я предложила, он откликнулся с большим энтузиазмом. Потом, по его собственным словам, он тщательно «вползал» в материал… Александр написал около сорока интереснейших мелодий, но в работу из них пошла лишь половина. И не потому, что что-то не удалось, а потому что хотелось выбрать самое-самое, довести до совершенства. Одной только «Колыбельной Волчицы» было написано восемь вариантов! Восемь! И каждый из них хорош по-своему. Музыки и песен теперь хватит ещё на одну постановку.

— Жанр постановки обозначен как музыкально-драматическая мистерия. Что же это такое и почему зрителю обязательно стоит увидеть и услышать «Княгиню Ольгу»?

— Это синтез драматического спектакля, пластического балета и непревзойденного вокала исполнителей. Одно могу сказать точно — будет интересно! В нашей мистерии много танцев, много прекрасной музыки, песен. В каком стиле? В современном — песни легко запоминаются и поются.

О чём спектакль? О любви! О любви мужчины и женщины, любви матери к сыну, любви к родной земле, любви к людям, к Богу. Какая она, наша Ольга? Женщина! Живая, настоящая, из плоти и крови. И ей бывает больно, страшно, тревожно и так далее. Но она, как истинно русская женщина, перешагивает через эту боль и идёт дальше.

И если какой-то молодой человек после спектакля задумается и пойдёт в интернет, чтобы узнать подробнее об этой легендарной личности – значит, мы добились своего. Задача — заронить зерно интереса к тому прошлому, без которого нет будущего, заронить зерно собственной причастности к каждому событию и факту. Оно обязательно взойдёт, это зерно. В этом нет сомнения.